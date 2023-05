Într-un interviu pentru Click, Sorana Darclee a dezvăluit că în curând va avea propria expoziție unde tablourile ei vor fi în prim plan, dar și hainele pe care le pictează. „Pe data de 15 mai, o să deschidem Sorana Darcelee Art &Galery. O să vedeți atât colecția mea de haine, de geci și tricouri pictate, unisex.

„Eu pictez de patru ani. În acești patru ani, nu m-am oprit la nici un stil anume”

Voi expune și 18 tablouri, dintre care 5 sunt pe construcții 3D. Sunt făcute din lut, sunt tot felul de texturi. Eu pictez de patru ani. În acești patru ani, nu m-am oprit la nici un stil anume”, a explicat cântăreața, care a și zis care e rolul acestei expoziții.

„O să învățăm să pictăm împreună și să bem vin. Așa fac eu, beau vin și pictez! Bachus ne ajută pe fiecare dintre noi să ne mai detensionăm, să ne mai relaxăm. Până la urmă, dacă vrei să te detensionezi, poate vrei să te și inspiri, cam așa o să funcționeze lucrurile. O să fie un bilet, pe care oamenii o să-l achite dinainte”, a zis ea.

Întrebată dacă a reușit să vândă din tablourile sale, Sorana Darclee a recunoscut că da. Cu peste 1.000 de euro vinde o operă de artă și își dorește ca în curând să ridice prețurile. „„Eram de copil îndrăgostită de pictură, mama a avut câțiva prieteni pictori, care tot veneau pe la noi. Acum 4-5 ani însă, am început sa lucrez la un salon și am făcut tot aranjamentul interior. Am simțit nevoia să pictez în continuare. Atunci a fost începutul.

Am vândut mai multe tablouri. Undeva pe la 1600 de euro a fost cel mai scump tablou pe care l-am vândut până acum. Cam așa merge 1300-1600 de euro. Eu sper să trec cu mult de cifra de 2000 de euro! Îmi doresc foarte tare să fac performanță. Nu văd viața mea fără pictură, nu pot să o mai concep vreodată. Nici fără muzică, nici fără pictură!”, a mai spus Sorana.

Sorana Darclee, dezvăluiri despre relația cu iubitul și planurile de căsătorie

Dincolo de cariera ei în muzică și în pictură, Sorana Darclee e foarte împlinită când vine vorba despre viața ei personală. Are o relație în care e foarte fericită. „În toată povestea asta, fericirea e cea mai importantă componentă, pentru că vine din liniștea absolută.

El îmi aduce și fericirea și liniștea. Noi oamenii venim în jumătăți, și după ce ne întâlnim vine și forța. Când apare acel tot în viața ta, lucrurile încep să se costruiasca. Sunt și momente mai grele, pe care le depășești.”, a declarat Sorana Darclee recent, pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

În ceea ce privește o viitoare căsătorie cu iubitul, Sorana Darclee a spus: „Planurile noastre sunt cu foarte multă muncă, la asta ne gândim în permanență, cum să creștem, să ne dezvoltam. Le luăm pas cu pas. Da, sunt planuri, dar sunt ale noastre.

O să spunem atunci când se va întâmpla sau după moment. E o poveste de dragoste superbă și încurajez oamenii să se îndrăgostească”, a mai precizat artista.

