A.S.I.A. se reunește în primăvara aceasta, pe 6 martie, într-un concert special care are loc la 25 de ani de la fondarea trupei. Trupa care s-a înființat în anul 1999 se va reuni pentru o perioadă nedeterminată.

„În ultima perioadă s-au iscat tot felul de supoziții și păreri. Fiecare om are dreptul la o părere, zic totuși că e mai bine să ne formăm păreri în cunoștință de cauză.

Trupa A.S.I.A. a ales discreția chiar și la conferința de presă și ne-am focusat atenția asupra revenirii acestei trupe pe piața muzicală.

Trupa a avut de la bun început doi manageri care au gândit întregul proiect. Unul a ales să rămână în studio și să ne scrie muzica, el fiind și fondatorul trupei, Adrian Ordean, iar celălalt, Florin Ionescu, a ales să să-și sacrifice viața privată alergând cu noi peste tot în țară și în străinătate. Au decis întotdeauna pentru noi, iar experiența lor a fost benefică pentru trupă.

Așa au decis și acum. Trupa A.S.I.A. se reface pentru a concerta pe o perioadă nedeterminată.

Am văzut la Alege A.S.I.A. cât de dorit era un loc în trupă. Peste 7.000 de fete s-au prezentat peste tot în țară, iar Alina Crișan a fost cea care a câștigat un concurs atât de greu. Au plecat fete și au fost înlocuite de alte voci și personalități care s-au integrat în acest concept. Alexandra Potora a fost prima fată care a venit în locul Anemonei. Apoi Silvia în locul Ancăi Neacșu și în final Iana Novac în locul Irinei. Cu Iana Novac a fost formula care a continuat încă 3 ani după ultima schimbare.

Au urmat 15 ani de pauză timp în care fiecare dintre noi și-a continuat cariera.

Sylvia a rupt radiourile cu Dj Rynno, Alina este parte din Direcția 5 și chiar acum sunt în turneu. Alexandra locuiește în State și are propria firmă de cosmetice vegane aprobate de Leaping Bunny (ceva de vis ). Eu am cântat și am scris muzică alături de bandul meu, The Mates, iar de 5 ani, așa cum știți, pictura a devenit o mare parte din viața mea.

Toate fetele au fost și sunt pentru totdeauna parte din trupa A.S.I.A.

Dar A.S.I.A. continuă!

După 15 ani de pauză și 25 ani de la fondarea trupei (mai exact 24 ani ) ne-am reunit în formula aceasta, pe care o iubim, cu Iana Novac.

Noi ne suntem surori. Nu avem nimic de demonstrat una în fața celeilalte. Ne știm toate poveștile și secretele pentru că avem încredere una în cealaltă. Știm să ne apărăm, să ne ajutăm și să ne iubim”, a scris Sorana pe rețelele de socializare.

Artista a continuat apoi cu un mesaj pentru Irina Nicolae, care a făcut parte din trupa A.S.I.A. timp de 5 ani din 1999 până în 2004. Sorana Darclee a explicat care a fost situația cu fosta lor colegă de trupă, care a fost extrem de deranjată că nu ar fi fost chemată să urce pe scenă alături de restul artistelor.

„Vrei adevăr și asumare? Spune-le oamenilor de ce ai plecat din trupă”

Sorana susține că Irina Nicolae a fost sunată să vină la reunirea trupei A.S.I.A. atunci când Iana Novac a susținut un concert aniversar.

„Ai spus că e momentul ei și nu vrei să-i umbrești acel moment. Noi nu ne-am gândit la asta, ci ne-am bucurat să-i fim alături într-un moment atât de important. Noi nu ne-am gândit că o umbrim, ci că avem bucuria și onoarea să îi fim alături. La acel concert ai refuzat și la acel concert noi am hotărât că repornim A.S.I.A în această formulă”.

Și a continuat: „Vrei adevăr și asumare? Spune-le oamenilor de ce ai plecat din trupă și ce s-a petrecut în ultimul an. Dacă tot vrei părerea lor, spune-le adevărul și cu această ocazie îți reamintesc că Florin Ionescu este managerul nostru și așa va rămâne pentru totdeauna. Nu ești și nu ai fost fondatoarea acestei trupe!”.

