De mai mulți ani de zile, Smiley și Gina Pistol trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Cei doi s-au și căsătorit în mai 2023 și împreună au o fetiță, pe Josephine. Dincolo de familia lor frumoasă amândoi au cariere de succes, el în muzică și televiziune, iar ea doar în televiziune, deși cochetează și cu muzica, căci a cântat la concertele soțului.

Recent, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Gina Pistol a fost provocată să spună defectele lui Smiley. „Defecte? Este foarte calm…pe mine mă scoate din sărite pentru eu sunt foarte agitată și el, uneori, este foarte calm și e fix opusul meu. Este bine, dar ca femeie mai ai nevoie să te cerți cu cineva și nu ai cu cine. Așa…nu știu ce, nu prea mai are. Nu…mai lăsa prosoapele pe jos, dar asta s-a rezolvat. Nu prea…”, a zis ea.

Gina Pistol: „Am și eu nevoie de cineva cu care să mă cert”

Și a continuat: „Da, e prea calm! Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de cineva cu care să mă cert. E foarte calculat și nu am cu cine să mă cert uneori când vreau să mă cert. Aaa și mai are un defect, nu știe să deseneze, să nu-l pui să deseneze un soare sau un nor că nu…”.

Ulterior, Gina Pistol și-a adus aminte de un moment emoționant trăit cu Smiley de curând. Amândoi au plâns la cea mai nouă piesă compusă de el, pe care nu a lansat-o. „Măi, a făcut o piesă Andrei ieri, nu o să vorbesc despre asta. Doamne! A plâns el, am plâns și eu, dar plâns din ăla ca în desene. Și fiica se uita la noi. «Mami, ce? Ești emoționată?». Plângeam amândoi cu muci, eram…Este o piesă foarte frumoasă, este pentru copil, este pentru Josephine! E de la părinte pentru copil”, a zis Gina Pistol, care s-a răzgândit în privința celui de-al doilea copil.

„Doar dacă ne dă Dumnezeu. Acum pot să spun că aș lua de la capăt, că mi-am revenit cât de cât, dar doar dacă vrea Dumnezeu, nici nu vreau să îi forțez mâna”, a completat ea.

