Sore a învățat multe lucruri după ce s-a despărțit de Mircea Julien, în urmă cu un an și jumătate. Artista și Mircea Julean au format un cuplu timp de opt ani și s-au iubit nebunește. Cei doi au devenit părinții și unei fetițe frumoase pe nume Erin care le seamănă.

În cadrul unui podcast, a mărturisit că își dorește ca Erin să își amintească de ea într-un mod plăcut și a dat detalii din viața ei de familie.

„Au fost momente în care m-am întrebat ce aș vrea ca fata mea să gândească despre mine când va fi ea mare și se va apuca să mă descrie sau se va gândi în mintea ei. Și mi-am dorit să fiu exemplul trăirii autentice. Adică eu vreau ca ea să se gândească că mama a făcut tot ce i-a stat în putință să fie fericită ca să fiu și eu fericită”, a povestit Sore la podcastul Badassmom, potrivit Spynews.

„Noi am fost crescuți de o generație de femei sau de generații de femei care au înțeles că sacrificiul este dovada supremă de iubire și da, este adevărat, pe de o parte, că și noi sacrificăm poate, nu știu niște proiecte, niște lucruri, timpul cu fetele, timpul cu soțul pentru copii, dar nu în totalitate. Ori, în generații de femei din urma noastră au înțeles că sacrificiul total este cea mai mare dovadă de iubire și eu nu sunt de acord.

Am văzut și pe pielea mea, când am început să fiu fericită, am văzut și pe copil cât de fericit este și câte ok este cu schimbarea. Copiii se adaptează foarte bine, foarte ușor și foarte bine. Dacă exemplul lor este iubirea în toate formele ei, nu are cum să nu evolueze frumos”, a mai spus Sore.

