Este bucurie mare în familia fostului concurent de la „Survivor România”. Sorin Pușcanu va deveni tată pentru prima dată și așteaptă cu mare nerăbdare momentul în care își va ține copilul în brațe. Războinicul i-a transmis un mesaj emoționant iubitei sale, Laura.

„Lau, vreau să îți mulțumesc și să îți promit că voi da tot ce am mai bun! Ești cea mai frumoasă, deșteaptă și minunată femeie! Să nu îți fie teamă pentru ce urmează, vei fi cea mai bună mămică! Vă iubesc pentru toată viața!

Am aflat și ce sex are bebele nostru. Tocmai ce am postat pe canalul meu de YouTube și petrecerea de Gender Reveal și împărtășim cu voi ce vom avea! O fetiță sau un băiețel?”, a scris Sorin Pușcașu pe Instagram.

Sorin Pușcașu de la „Survivor România” și iubita lui vor avea un băiețel

Fostul concurent este în culmea fericirii de când a aflat că iubita lui este însărcinată. Sorin Pușcașu va avea un băiețel, așa cum și-a dorit. Iubita lui, Laura, și-ar fi dorit ca bebelușul pe care îl poartă în pântec să fie fetiță.

Cei doi au organizat o petrecere în care și-au anunțat apropiații ce sex va avea bebelușul. Sorin Pușcașu de la „Survivor România” a postat un video emoționant de la evenimentul care a avut loc în familie. Colegii săi de la „Survivor” i-au transmis toate gândurile bune și l-au felicitat.

