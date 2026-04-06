Rezervele franceze, păstrate la New York

Acest aur reprezenta ultima parte din rezervele franceze păstrate la New York, relatează RFI. Acesta a fost înlocuit cu o cantitate echivalentă cumpărată în Europa și depozitată la Paris.

BdF a înlocuit treptat, încă din 2005, aurul vechi, care nu respecta standardele actuale, cu lingouri ce îndeplinesc normele internaționale moderne. Instituția și-a mutat majoritatea rezervelor de aur de la Rezerva Federală a SUA și de la Banca Angliei în perioada 1963-1966.

În loc să rafineze și să transporte aurul care mai rămăsese în Statele Unite, banca a optat pentru vânzarea acestuia și achiziționarea de noi lingouri conforme de pe piața europeană.

Prin intermediul a 26 de tranzacții, Banca Franței a obținut un profit semnificativ, profitând de prețurile record ale aurului înregistrate în acea perioadă.

Întreaga rezervă de aur a Franței, de aproximativ 2.437 de tone – a patra ca mărime din lume – se află acum în totalitate la Paris. Aceasta include 134 de tone de lingouri vechi și monede, pe care banca intenționează să le aducă la standardele actuale până în anul 2028.

„Trump este imprevizibil”

În Germania, țară care deține a doua cea mai mare rezervă de aur din lume, unii economiști au cerut guvernului să își retragă aurul din SUA, invocând îngrijorări cu privire la politicile „imprevizibile” sub conducerea președintelui Donald Trump.

Bundesbank, banca federală a Germaniei, păstrează aproximativ 1.236 de tone de aur în SUA, adică circa 37% din rezerva sa totală.

„Trump este imprevizibil și face totul pentru a genera venituri. De aceea, aurul nostru nu mai este în siguranță în seifurile Fed-ului”, a declarat Michael Jäger, președintele Asociației Contribuabililor din Germania și al Asociației Europene a Contribuabililor.

Decizia nu a fost motivată politic

Guvernatorul BdF, François Villeroy de Galhau, a insistat asupra faptului că decizia de a retrage aurul Franței din SUA nu a fost motivată politic.

În schimb, aceasta s-a bazat pe faptul că aurul cu standarde de puritate mai ridicate este tranzacționat pe piața europeană, iar achiziționarea de aur nou a fost mai simplă decât rafinarea stocului existent.

Câștigurile de capital excepționale au contribuit la un profit net de 8,1 miliarde de euro realizat de bancă în 2025, după ce în anul precedent aceasta înregistrase o pierdere netă de 7,7 miliarde de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE