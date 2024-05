Semifinala „Survivor All Stars” a avut loc aseară, la Pro TV. Patru concurenți s-au duelat, iar primul care a aflat că va lupta în marea finală a fost Zanni, urmat de Iancu Sterp. Un duel neașteptat a avut loc între Andrei Ciobanu și Sorin Pușcașu.

Ciobanu s-a impus pe traseu, iar Sorin Pușcașu a fost eliminat în semifinala „Survivor All Stars”. El a ratat șansa de a lupta în finala „Survivor All Stars” 2024, care are loc în seara aceasta, la Pro TV.

Sorin Pușcașu, eliminat în semifinala „Survivor All Stars”

​„A fost foarte greu. Să lupt împotriva lui Sorin nu am crezut că o să fie atât de greu. Unul dintre regretele mele este că, poate, l-am subestimat un pic cam mult pe Sorin. A devenit atât de bun, că niciodată nu eram sigur dacă o să iau puncte la el. Nu era cot la cot cu mine. Era înaintea mea. A fost un munte de ambiție”, a spus Andrei Ciobanu.

„Am zis tot sezonul că nu îmi e frică, dar îmi era frică. Jucam cu cei mai buni și, uneori, reușeam să și câștig. Îmi era frică rău de voi! Subestimarea voastră m-a întărit”, a adăugat Sorin Pușcașu.

Finaliști „Survivor All Stars” 2024

Cei trei finaliști de la „Survivor All Stars” 2024 sunt Zanni, Iancu Sterp și Andrei Ciobanu. În seara aceasta, de la ora 20.30, la Pro TV, începe marea finală prezentată de Daniel Pavel.

Conform Gândul, Zanni este preferatul publicului, potrivit caselor de pariuri, urmat de Iancu Sterp și TJ Miles, care a fost deja eliminat. Tot Zanni e câștigătorul de la „Survivor România” 2021.

„De emoții am transpirat. E cel mai greu trofeu. Mă simt foarte bine. I-am simțit pe oameni alături de mine. Eu cumva simțeam acest moment. Recunoștința mea o să o vedeți în energia mea și atitudinea mea de acum încolo”, a declarat acesta despre victoria lui.

