3.000 de euro este prețul cerut de Silvia Chifiriuc pe autoturismul pe care îl deține de 15 ani. Vezi aici imagini cu mașina artistei. „Este o mașină pe care o am de 15 ani. Am cumpărat-o cu 15.000 de euro, din Italia și m-am folosit de ea, iar acum am pus-o la punct și îmi doresc să o dau mai departe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Este o mașină foarte bună! E normal și se întâmplă să ne mai și desprindem de lucrurile dragi. M-am servit de ea cu plăcere, am nimerit-o extraordinar de bine, iar de când am cumpărat-o nu am avut nicio problemă cu ea, dar a venit momentul să o dăm mai departe și să facem loc pentru altceva.

Pur și simplu, este un moment în care am nevoie să elimin anumite lucruri, aspecte din viața mea pe care le țin și nu le folosesc.

E bine să le dau mai departe și poate cineva se folosește și are nevoie mai mult decât mine”, a dezvăluit Silvia Chifiriuc pentru Cancan.

Citeşte şi:

„Alegerea de a nu vaccina copilul va pune întotdeauna bunicul la risc”. Îndemnul unui pediatru privind vaccinarea copiilor sub 12 ani

REPORTAJ AUDIO. Am petrecut o noapte pe stradă cu oamenii fără adăpost din București. Cine sunt „invizibilii”

VIDEO. Incidentele dintre jurnalista italiană și Diana Șoșoacă, în principalul jurnal de pe Rai Uno. Lucia Gorraci: „Am fost sechestrată, soțul senatoarei m-a lovit”

PARTENERI - GSP.RO Cu cine a fost filmată Anamaria Prodan la Adu Dhabi: „Cine face asta, fraților!?”. Gestul făcut de impresară

Playtech.ro Andreea Berecleanu a primit o lovitură cruntă. Fostul ei soț, Andrei Zaharescu, se bucură deja

Observatornews.ro "Scumpetea lu' bunica. Unde te duci?". Jale mare la înmormântarea Ioanei. Studenta ucisă în Iași, condusă pe ultimul drum în sicriu alb și rochie de mireasă

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2021. Săgetătorii devin mai atenți la cheltuieli, venituri și tot ce este legat de resursele necesare traiului

Știrileprotv.ro Care sunt filmulețele postate de Cristi Danileț pe TikTok. Godină: Dictaturile au început mereu timid

Telekomsport Alexandra Becali a dărâmat toate barierele. Ce informaţie a apărut despre fiica mijlocie a lui Gigi Becali

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool