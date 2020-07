“A fost o escapadă de câteva ore. Am plecat vineri la 12:00 și ne-am întors la 20:00. Am fost eu, cu mama, cu Ilinca. Am ajuns la 16:00 pe plajă”, a povestit Anamaria Ionescu la Pro TV.

“Mi-a prins bine de tot. Eu n-am fost, am dormit puțin. Bine, am vrut să dorm, dar nu mi-a ieșit”, a spus Tudor Ionescu.

“Pentru mine așa ceva nu există. Nu pot să înțeleg chestia asta: plecăm acum, hai la aeroport, ne urcăm în primul avion. Nu trebuie să știu cum arată camera, băițica?”, a mai adăugat cântărețul.

