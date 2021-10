La doar 34 de ani, Bianca Sârbu rămânea văduvă și cu doi copii. Actrița a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre drama care a marcat-o pe viață. Soțul ei a murit pe scenă, lângă ea, în fața a peste 450 de invitați. Marian Sârbu era cu 17 ani mai mare decât ea.

„Eram la o nuntă, te duci la o nuntă, trebuie să dai ce e mai bun, iar într-o secundă s-a schimbat viața radical. Eram căsătoriți, cântam la o nuntă, soțul meu era la clape, s-a prăbușit în văzul tuturor.

S-a prăbușit pe orgă. S-a oprit pentru câteva minute totul. Am zis că poate e de la căldură. Am chemat salvarea, eu am rămas la nuntă pentru că așa mi se părea firesc pentru cei care erau acolo, cineva de la spital m-a sunat și mi-a zis că o să fie bine, apoi spre dimineață nimeni nu-mi mai zicea nimic.

M-am dus la spital, la camera de gardă și am întrebat de soțul meu, iar doamna aceea s-a uitat la mine și mi-a zis: «Doamna Sârbu, domnul Sârbu era mort din ambulanță»”, a spus Bianca Sârbu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Bianca Sârbu își amintește care a fost ultima discuție pe care a avut-o cu soțul ei, înainte ca acesta să se prăbușească pe scenă.

„Ultimele vorbe între noi au fost: «Hai, mă, ca și noi ne iubim atât de mult», mi-a zis el, când eu i-am zis despre mirii pentru care cântam că se vede că se iubesc mult.

A făcut infarct, ruptură de aortă. Era hipertensiv, nu se căuta foarte mult, era mai zeflemist, în ultima perioadă era mai obosit, dar am zis că e din cauza stresului, eu am fost a șaptea nevastă.

Am doi copii cu el. Un an, doi am fost dărâmată, dar mulțumesc lui Dumnezeu, aveam o meserie și am zis să merg mai departe pentru copii. La 35 de ani nu am vrut să rămân singură. Și nu am rămas”, a mai povestit Bianca Sârbu.

Bianca Sârbu a avut cancer de piele

Actrița a mărturisit că în urma unui control de rutină a fost diagnosticată cu cancer de piele. Boala i-a recidivat, iar Bianca Sârbu a fost nevoită să se opereze din nou. A rămas puternică pentru cei doi copii pe care îi are din mariajul cu Marian Sârbu.

„Au venit momentele în care copiii au început să pună întrebări, dar am încercat să fac să nu le lipsească nimic. Cred că totul în viață vine cu un scop. Eu m-am dus la dermatolog, nu mi se închidea o rană și a fost cancer de piele. Rana era la față, m-am operat, am trecut printr-o perioadă de recuperare. A fost greu, dar când ai altele în față mai grele…

Eu am stat până în ultima clipă, am amânat. Este foarte important să ne ocupăm de noi, să mergem la doctor. După 5 ani de zile, eu am stat la soare, iar anul acesta a recidivat în același loc, a trebuit să mă operez din nou, de ziua mea eram internată în spital, la «Floreasca», și am renăscut și de data asta”, a povestit artista.

