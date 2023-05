Carmen Grebenișan e în semifinala Survivor România 2023 alături de Alexandra Ciomag, Dan Ursa și Andrei Krișan. Deși a fost nominalizată de mai multe ori pentru eliminarea din concurs, vedeta a fost mereu salvată de public.

Acum, Alex Militaru, soțul ei, își dorește foarte mult ca aceasta să ajungă în marea finală, care are loc miercuri la Pro TV, dar și să câștige competiția din Republica Dominicană. „În timp ce scriu mă gândesc cum ar vrea Carmen să o susțin. Ce și-ar dori să spun”, și-a început el mesajul pe Instagram.

„Carmen Grebenișan se gândea că nu voia să se facă de râs”

Și a continuat: „Îmi aduc aminte tot ce am vorbit când a plecat și, deși ne doream să stea cât mai mult, recunosc că nu am avut atâta “tupeu” și curaj să ne imaginăm că va reuși să ajungă așa departe. Se gândea că nu voia să se facă de râs… își dorea să reziste măcar câteva săptămâni”.

Soțul lui Carmen Grebenișan le-a mulțumit și prezentatorului Survivor România 2023, colegilor ei de echipă și adversarilor. „E acel moment în care vreau să mulțumesc întregii echipe de producție de la Survivor România pentru tot. Vreau să le mulțumesc pentru că au acceptat-o în emisiune și au ajutat-o să își împlinească acest vis. Îi mulțumesc lui Daniel Pavel pentru că se poartă atât de uman cu toți concurenții și asta a fost de mare ajutor pentru ei.

Recomandări DOCUMENT. Cum explică Consiliul Național de Etică verdicul de „neplagiat” în cazul tezei de doctorat a lui Lucian Bode: A citat sursele, dar nu a pus ghilimele

El încă nu știe, dar ii mulțumesc din nou și lui Andrei Krișan pentru cum a avut grijă de fete. Nu aș vrea să omit pe nimeni dintre Faimoși, Carmen s-a înțeles cu toată lumea și cu siguranță le va mulțumi și personal”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Alex Militaru: „Fie ca “cel mai om” dintre supraviețuitori să câștige”

„Sunt oameni, nu mulți, care sunt voinici din fotoliu, din față televizorului și care ar fi făcut mai bine decât Carmen, ar fi alergat mai repede, ar fi țintit mai bine, uitând că ea a spus de la început că nu e o fire sportivă.

Carmen și-a dorit să meargă la Survivor că lecție de viață și că să viseze la marele premiu… nu suntem ipocriți. Nu e mereu cea mai bună pe traseu, dar mi-am dat seama că Survivor nu este doar despre a fi bun pe traseu, ci și despre a fi om. Merită Carmen să câștige “doar” cu această calitate? Sunteți alături de mine că să o susținem? Fie ca “cel mai om” dintre supraviețuitori să câștige”, a încheiat Alex Militaru mesajul pe Facebook.

Recomandări Judecătorii i-au mărit de la 7 la 9 ani condamnarea coregrafului din Constanța care și-a abuzat ani în șir elevele. „Ne spunea că ar fi benefic să ne începem viața sexuală cu o persoană mai în vârstă”. Cazul, dezvăluit de Libertatea

Carmen Grebenișan: „Mă bucur incredibil de mult că am ajuns în semifinală”

Pe pagina de Instagram a emisiunii difuzată la Pro TV, Carmen Grebenișan a avut și un mesaj înainte de semifinala din această seară. „Pentru mine Survivor a însemnat în astea cinci luni de zile și înseamnă și în momentul de față experiența care îmi oferă în momentul de față ocazia perfectă de a dezlipi etichetele de pe capetele oamenilor. Atât timp cât eu știu clar că am fost judecată, mi s-a zis că nu pot să fac aia, să merg înapoi la poze, că habar n-am, mie mi se pare că am reușit să demonstrez atât celorlalți, cât și mie că se poate.

O fată poate să ajungă la Survivor chiar dacă nu are niciun precedent pe plan sportiv, nu are niciun fel de experiență în zona asta, se poate adapta la orice. Îmi pare așa de bine că am reușit să demonstrez lucrurile astea. Mă bucur incredibil de mult că am ajuns în semifinală. (…) Sunt încrezătoare și cred că pot să ajung să câștig acest titlu”.

Playtech.ro Gheorghe Mărmureanu, anunț clar după cutremurele din Arad. Unde vor mai fi seisme în România și cauza zgomotului sinistru EXCLUSIV

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

TVMANIA.RO Câți bani câștigă vedetele pentru America Express și alte reality show-uri

FANATIK.RO Ce s-a ales de Lulu Mihăescu, copila iubită de milioane de români din Veronica? A renunțat la faimă și s-a mutat din țară

Știrileprotv.ro Steagul așa-numitei „Rusia liberă” a fluturat în inima Moscovei. Se opune războiului din Ucraina | FOTO

Observatornews.ro Schema prin care peste 50 de mame ar fi încasat ilegal peste un milion de euro de la stat

Orangesport.ro I-a distrus din cinci cuvinte. Becali şi jucătorii, ironizaţi de Hagi la petrecerea din club: "FCSB, miei" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro 5 nativi care nu încheie bine luna mai. Se abat necazuri asupra lor!