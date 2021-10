În 2019, Maria Dragomiroiu spunea în cadrul unui interviu la Antena Stars: „Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1200 de lei?”.

La momentul respectiv a izbucnit un adevărat scandal în care Elena Merișoreanu spunea despre colega sa de breaslă: „Maria are un soț impresar, mai cântă, nu trăiește doar din pensia de 1.200 de lei, cum sunt alți artiști”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Soțul Mariei Dragomiroiu, adevărul despre pensia interpretei de muzică populară

Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, declară că totul s-a înțeles greșit, iar soția sa nu are pensie de 1.200 de lei. Impresarul mai susține că totul s-a înțeles greșit la vremea respectivă și contextul era cu totul altul.

„S-a înțeles greșit, soția mea nu are pensie de 1.200 de lei. Ea a spus așa: «Cum ar putea trăi cineva dintr-o pensie de 1.200 de lei?», dar nu că ea ar avea atâta. Dar, noi o ducem bine, Doamne ajută!”, a declarat Bebe Mihu pentru impact.ro.

Mai mult, soțul interpretei de muzică populară declară că nu stau deloc rău cu banii, iar Maria Dragomiroiu a știut cum să strângă banii.

„Maria a știut să pună găleata, când a plouat. Mulțumim bunului Dumnezeu, este un subiect închis, Maria este solicitată la evenimente. Avem din ce trăi, cu aceste facturi enorme, care vor fi la curent și la gaze, noi avem cu ce le plăti, mai rău este de cei cu pensii mici”, a adăugat Bebe Mihu.

Citeşte şi:

Cu ce se ocupă Oana Cuzino după plecarea de la Pro TV. Medicul are propria afacere: „Am creat universul DOC”

Cum arată vila de la munte a Andreei Marin: „În momentul în care am ridicat fundația, în contul meu erau zero lei”

Anunțul făcut de Denise Rifai la TV. Cum își dă seamă când invitații de la „40 de întrebări” mint

PARTENERI - GSP.RO "M-a violat. La un moment dat, am leșinat”. Mărturiile șocante ale unei campioane mondiale, abuzată de un bărbat cunoscut într-un bar

Playtech.ro ȘOC! Valeriu Gheorghiță rupe tăcerea despre infectările cu Covid-19 la persoanele deja vaccinate. Ce se întâmplă, de fapt, în organism

Observatornews.ro "I-am zdrobit capul pentru că încă mai gâfâia”. Ana Maria Lăcrămioara şi-a găsit sfârşitul în mâinile bărbatului iubit. Acum, criminalul şi-a primit sentinţa, în Italia

HOROSCOP Horoscop 2 octombrie 2021. Berbecii ar fi bine să profite de ocazia de a-și regăsi liniștea prin activități relaxante

Știrileprotv.ro Ce conține vaccinul ARN Mesager. Autoritățile au dezvăluit ingredientele: „Apă, zahăr și oțet”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!