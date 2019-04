Speak nu doar că s-a mobilizat, dar a reușit să mobilizeze și alte vedete să intre în sala de sport. Printre acestea se numără Jo, care mărturisește că telefonul de la cântăreț i-a schimbat viața și mai ales silueta. Jo, care nu a fost niciodată o împătimită a mișcării și se declara o gurmandă convinsă, a reușit, cu ajutorul lui Speak, să slăbească deja 4 kilograme.

„Am primit de la Speak propunerea cu sala și am acceptat imediat. Mi s-a părut cea mai bună idee care m-ar putea mobiliza în sensul ăsta. Mă bucur că am început să fac sport și abia aștept să văd rezultatele, am slăbit deja 4 kilograme în câteva săptămâni. Mă simt bine în sală. Am alt tonus toată ziua, sala îmi dă o energie incredibilă să încep să lucrez la mine din toate punctele de vedere, psihic, fizic, profesional, personal. M-a organizat foarte mult, reușesc să mă trezesc dimineața cu drag și să adorm seara la o oră decentă. Cu alte cuvinte, sportul mi-a organizat viața și mă bucur foarte mult că am luat decizia asta”, a povestit JO unor apropiați.

Speak a avut probleme cu greutatea: ajunsese la 106 kg!

Nu este prima dată când Speak ia atitudine și ia cu asalt sala de antrenamente. În urmă cu câțiva ani, artistul ajunsese la ”perfomanța” de a avea 106 kilograme! Dacă atunci a slăbit renunțând la mâncare, de această dată, artistul vrea să lucreze la silueta lui, așa că deși antrenamentele sunt foarte grele și obositoare, nici nu se gândește să renunțe.

