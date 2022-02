„«Aventura, strigați ura!» este un proiect care a început într-un moment de plină relaxare pentru mine și Ștefania. Noi am plecat la începutul anului într-o vacanță prelungită, o vacanță în care am vrut să combinăm, cum am știut noi mai bine, aventura cu relaxarea.

Am documentat toate peripețiile prin care am trecut, de la ore petrecute în aeroport și testele COVID-19 pozitive, până la timpul stat în izolare și așa a ieșit un jurnal de călătorie autentic și plin de haz.

Garantez că vă veți distra cu noi și nu doar atât, veți vedea peisaje de vis și detalii despre culturile zonelor pe unde ne-am plimbat”, a spus Speak.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Pentru Ștefania, „Aventura, strigați ura!” a fost o experiență distractivă pornită din dorința de a păstra amintirile din vacanță.

„A pornit dintr-o joacă, nu ne-am așteptat să facem atât de multe episoade, nu ne-am așteptat să trecem prin atât de multe peripeții.

Am râs foarte mult împreună cu Ștefan, atât la filmări, cât și la montaj, sunt sigură că și oamenii care se vor uita la episoade se vor distra copios și vor afla lucruri noi.

E un proiect pornit din pura dorință de a stoca amintirile și suntem extrem de nerăbdători să vedeți primul episod”, a spus Ștefania.

GSP.RO Becali dă cărțile pe față despre relația cu Anamaria Prodan și Reghecampf: „Era singura femeie care călca ...

Playtech.ro BREAKING NEWS: Rusia a început invazia în Ucraina. Informații de ultimă oră despre decizia lui Vladimir Putin

Observatornews.ro "Nu cred aşa ceva! Dumnezeu să te ierte". Mituş a murit lângă iubita sa, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un gard de beton, în Argeş

HOROSCOP Horoscop 22 februarie 2022. Săgetătorii sunt inspirați, zâmbesc mult, pentru că li s-a luat o piatră de pe inimă

Știrileprotv.ro Marea Britanie: Rusia a început deja să invadeze Ucraina

Telekomsport Prima veste proastă pe care o primeşte Rusia după ce Vladimir Putin a recunoscut independenţa regiunilor Doneţk şi Luhansk

PUBLICITATE Experții au făcut teste pentru a vedea cum se propagă focul și-au găsit soluții pentru prevenirea incendiilor