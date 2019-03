”Am debutat în deschiderea Loredanei, în ʼ89, iar acum ea e cap de afiș la European Music Fest, Las Vegas, festivalul pentru care lucrez”, și-a început Cătălin povestea, pentru Libertatea.

Înainte de a-i da cuvântul, vă amintim că artistul a fost prezent 20 de ani pe scenele din România, din care 15 sub titulatura Autentic. A susținut, alături de colegul lui, Denis Constantin, sute de spectacole, înainte să decidă, în 2015, că nu-și mai găsește rostul în România. Atunci, a emigrat peste Ocean, unde a devenit barman.

Libertatea: Cătălin, de ce ai renunțat la trupă și ai emigrat? În România aveai popularitate, în America ai luat-o de la zero…

Cătălin Bota: Am plecat pentru că în așa-zisul showbiz românesc mai nimic nu era normal, începând de la emisiuni de televiziune, unde te învățau cum să devii ”interesant și comercial” și unde ne primeau doar dacă ”făceam ceva frumos” – n-o să uit expresia expresia -, adică măscăream prin platoul de filmare. Pe nimeni din producția TV nu interesa performanța muzicală, că aveai melodii și albume noi, turnee peste tot în lume și festivaluri internaționale! Apoi – puțini au curajul s-o zică -, ne săturasem să onorăm spectacole de unde nu primeam o parte din bani pentru că… ”nu au intrat încă banii în cont”. E nedemn, ca artist, să te rogi luni întregi de așa-zișii organizatori sau impresari să-ți dea drepturile cuvenite. Nu ne-am regăsit în așa ceva și, uite-așa, am ajuns în America.

În Vegas n-ai cântat, ți-ai luat un job. Te-ai acomodat repede?

În primul an a trebuit să studiez, am făcut două cursuri, de mixologie și bartending. Mixologia este parte din chimie, iar mie mi-a venit ca o mănușă, fiindcă în țară am studiat chimia. Amesteci diferite tipuri de alcool și sucuri și obții fel de fel de combinații, adică de cocktailuri. Am perseverat și am avut șansa să lucrez ca bartender la două din marile cazinouri din centrul Las Vegasului, celebre în toată lumea, Treasure Island și The Linq, imensul club al Caesars Entertainment Co. Mi-a plăcut mult ce am învățat și m-am acomodat repede.

Acum experimentezi ceva nou: nu mai ești în spatele barului, ci în spatele unui mare festival! Povestește-ne un pic de European Music Fest din Las Vegas…

Am avut norocul să fiu recrutat de compania care se ocupă de evenimente în Las Vegas. Sunt entertainement manager la Event Source & European Festival LLC. Și zic eu că mă descurc, știu foarte bine ce am de făcut, mi-au folosit toți anii în care am fost pe scenă. Muncim mult, e prima ediție a celui mai mare festival european care s-a desfășurat vreodată în oraș. Îmi revine partea artistică a festivalului, contractarea artiștilor, obținerea vizelor de lucru, bilete de avion, cazări, repetiții la scenă, programul muzical pentru cele trei zile de festival.

De ce surprize vor avea parte cei care vor veni la festival?

EMF, care va avea loc între 3 și 5 mai, va fi mai mult decât un festival, o sărbătoare unică a culturii europene. Participanții vor fi surprinși cu replici gigantice cum ar fi Turnul Eiffel, Templul lui Zeus, Turneul din Pisa, Corabia Vikingă (Drakkar), bineînțeles că nu va lipsi Castelul lui Dracula, iar, pe lângă concerte, spectatorii vor avea posibilitatea să experimenteze gustul bucătăriei europene, prin restaurante celebre, care vor reprezenta diferite regiuni din Europa. Își pot potoli setea într-un Irish Pub, dar și într-o berărie germană.

Pentru ce alte evenimente ori concepte de show ai mai lucrat?

Concerte rock și country cu diverși artiști americani. În luna mai, avem, tot în Las Vegas, pentru patru zile, musicalul ”Mamma Mia” cu întreaga echipă de pe Broadway, New York!

Lista artiștilor de pe afișul festivalului a fost influențată și de tine?

Da, am avut mână liberă și mulțumesc echipei pentru încredere. Pe lângă Loredana, va cânta și Alexandra Stan, care este foarte cunoscută aici. Nu există club din Vegas care să nu aibă în playlist ”Mr Saxobeat”, iar la radio încă e difuzată. Iar Loredana sigur va face senzație la festival. Combinația de muzică populară românească și pop sigur o să placă publicului. Va urca pe scenă și Autentic. Noi nu am dizolvat duo-ul, că nu ne-au lăsat românii de aici. Cântăm însă doar la petreceri private.

Îți lipsește ceva de acasă?

Mama, sora mea, nepoțelul. Îmi lipsește și mâncarea gătită de mama, mâncarea bună de la Sibiu.

CITESTE SI:Pățanii din ”Las Fierbinți” cu Bobiță, Ardiles, Giani și primarul Vasile. Actorii ne-au dezvăluit ce farse și-au făcut la filmări