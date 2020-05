De Livia Lixandru,

Interpretul a povestit la emisiunea Xtra Night Show, care a fost cel mai important lucru pe care l-a făcut în această perioadă. Ștefan Bănică jr a fost izolat alături de soția lui, Lavinia Pârva, și de băiețelul lor.

“Cel mai important lucru este că am stat cu băiețelul meu cel mic, care mâine împlinește un an. Am stat două luni, ceea ce nu s-a întâmplat nici cu Ștefan, nici cu Violeta. Asta e partea cea mai bună”, a declarat Ștefan Bănică junior, potrivit Spynews.

Mai mult, Ștefan Bănică jr a mers și la Violeta, în perioada restricțiilor cauzate de coronavirus.

“E și normal. Mama Violetei e plecată prin campanii ca să ajute oamenii, e normal, adică legal, am hârtie, mă duc, o duc, o aduc înapoi”, a mai spus Ștefan Bănică junior.

Ștefan Bănică jr rămâne optimist

“Deocamdată sunt un pic blocat, dar, în același timp, încerc să fiu pozitiv și să gândesc pozitiv, pentru că altă șansă nu avem. Lucrurile se vor relua și va trebui să facem față acestui nenorocit de virus”, a continuat artistul.

