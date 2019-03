„Am emoţii pentru că voi deveni tătic din nou. Nu am habar cum o să fiu ca tată pentru a treia oară. Nu are sens să trăieşti în viitor. La începutul verii va naşte Lavinia. Mă văd schimbând scutece, am mai schimbat scutece, dar să nu mă consideraţi scutecel şef. Sunt un om obişnuit. Sunt un om împlinit”, a spus Ştefan Bănică Jr. la Antena Stars.

Ștefan Bănică Junior este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din industria muzicală din România. În plan personal, acesta a fost căsătorit de două ori, cu Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Artistul are doi copii, Radu și Violeta. În prezent, Ștefan Bănică este însurat cu cântăreața Lavinia Pîrva, cei doi urmând să devină părinți anul acesta.

