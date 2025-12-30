Numere de dans, momente umoristice, cei mai renumiți artiști din toate generațiile și din cele mai diverse genuri muzicale, pe toate şi mai mult de-atât le va avea Revelionul cel mai neBUN, de la Antena 1. Voia bună şi distracţia vor fi şi ele la înălţime, într-o noapte în care petrecerea este pentru toate gusturile, iar comedia va fi la ea acasă pe scena Revelionului cel mai neBUN.

Scenete umoristice la Revelionul cel neBUN

Ştefan Bănică jr şi Emilia Popescu, Romică Țociu, Cornel Palade, Adriana Trandafir, Laszlo Spielman și Flick se numără printre cei care vor întreține atmosfera prin scenete umoristice și momente de musical. Cu o carismă debordantă, umor fin și talent exploziv, Ștefan Bănică își confirmă, din nou, rolul de adevărat reper al divertismentului românesc.

Împreună cu Emilia Popescu, artistul va aduce pe scena Revelionului cel mai neBUN un moment umoristic de excepție:

„Mă bucur că pot fi din nou alături de colega mea, Emilia Popescu, într-un număr clasic de-al nostru, care continuă Revista românească, într-o eră în care 99% e doar stand-up comedy. Ne bucurăm că putem duce tradiția revistei româneşti mai departe în acest număr ironic – o satiră politică, vizavi de situația politică actuală din România, tratată cu umor, dar şi cu o lacrimă în colțul ochiului”, declară Ștefan Bănică jr.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Vedete la Revelionul cel neBUN

Numeroase surprize au fost pregătite pentru telespectatori, în noaptea dintre ani, la Antena 1. Rând pe rând, zeci de artişti vor aduce în casele românilor voia bună şi energia unui spectacol ce nu poate fi ratat. Alături de Emilia Popescu şi Ştefan Bănică, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Cornel Palade, Laszlo Spielman și Flick se numără printre cei care vor întreține atmosfera prin scenete umoristice și momente de musical.

În același timp, în mijlocul petrecerii se vor afla Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito, iar Raluca Bădulescu, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Serghei Mizil și Ruby fac parte din juriul care va oferi comentarii explozive despre fiecare număr pe care publicul îl va vedea. Revelionul cel mai neBUN se va vedea, în ultima zi din an, pe Antena 1 și AntenaPLAY, începând cu ora 20.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE