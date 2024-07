Ștefan Popescu, soția sa, Alina, și cei doi copii vizitează Turcia, urmând un circuit spectaculos. După zborul cu balonul din Cappadocia, juratul „Chefi la cuțite” a povestit în detaliu cum a decurs până acum călătoria sa în care a colecționat o sumedenie de amintiri cu totul speciale.

„Am pornit într-o călătorie de 15 zile prin Turcia”

„Am pornit într-o călătorie de 15 zile prin Turcia, planificată în detaliu de Alina, soția mea. Fiul nostru cel mare a învățat chiar anul acesta la geografie despre strâmtorile Bosfor și Dardanele, despre despărțirea continentului Europa de Asia, iar când i-am spus ca vom vizita un oraș care este cu un picior în Asia și unul în Europa pur și simplu i-au sclipit ochii.

Copiii nu mai aveau răbdare și erau entuziasmați că se vor plimba prin locurile despre care au auzit la școală și că în aceasta călătorie vor vedea atâtea mari, Neagră, Marmara, Egee, Mediterană”, a povestit bucătarul.

„Zborul cu balonul deasupra văilor Cappadociei a fost o experiență unică”

„Am plecat pe la 5 dimineața, cu direcția Istanbul, unde am stat 3 nopți și, din prima zi, fără a irosi nici măcar o oră, am început să vizitam obiectivele turistice, inserând pentru copii și locuri precum Acvariul Sea Life. După Istanbul, am stat o noapte în Ankara, capitala Turciei.

Peste tot am mâncat numai în restaurante cu specific turcesc, iar copiii au fost deschiși să încerce preparatele tradiționale. În Istanbul, de exemplu, micul dejun a fost 100% tradițional turcesc. După Ankara, am oprit la faimosul lac sărat Tuz Gölü și am vizitat orașul subteran Saratli, pe 7 nivele (doar 3 sunt vizitabile).

Aici am trăit momente aparte, împrietenindu-ne cu câțiva săteni, de la care am cumpărat suveniruri lucrate manual”, a spus Chef Popescu.

„Am înnoptat apoi în Cappadocia, la Göreme, de unde am fost preluați cu noaptea-n cap – mai exact la ora 4:25 – spre o altă aventură: zborul cu balonul deasupra văilor Cappadociei a fost o experiență unică”, a mărturisit juratul „Chefi la cuțite”, care a dezvăluit și ce itinerar va avea în continuare alături de familie, în această vacanță.

„Acum ne continuăm călătoria în Antalya. Iar pe parcursul traseului mai avem de vizitat terasele de calcar de la Pamukkale, Izmir, orașul antic Efes și Troia, bifând și o croazieră pe Dardanele. Vom lăsa Turcia în urmă traversând pe cel mai lung pod suspendat: Podul Çanakkale 1915”, a încheiat el.

