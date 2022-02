Ștefania de la „Survivor România” a izbucnit în lacrimi din cauza lui Cătălin Zmărăndescu. „Nu știu dacă el vrea să mă facă pe mine la psihic”

Războinica a răbufnit și a dezvăluit printre lacrimi în emisiune prin ce a trecut, după ce s-a simțit jignită de Cătălin Zmărăndescu.

Ștefania a mărturisit că a suferit foarte tare din cauza faptului că a avut o relație foarte toxică, din care nu a putut să scape timp de șase ani.

„Când l-am auzit pe Cătălin (n.r. Cătălin Zmărăndescu) că îmi spune că plâng fals, m-a afectat foarte tare. Nu știu dacă el vrea să mă facă pe mine la psihic și mi-am dorit să spun, să vadă oamenii de acasă cum sunt eu.

Eu vin dintr-o relație foarte toxică. Nu doresc niciunei femei ce am avut eu. Au fost 6 ani, nu doresc asta nimănui. Am trecut prin ea, am învățat, iar acum am un iubit care duce tot greul psihicului meu și traumelor mele și acțiunilor mele.

El are toată răbdarea și iubirea și tandrețea să mă accepte și să știe de ce. De-aia m-a afectat ce a spus Cătălin”, a povestit Ștefania, în emisiune, după ce a plâns când Războinicii au fost acuzați că nu i-au dat lui Relu Pănescu mâncare în Exil.

„Tu nu ai avut de când sunt la Survivor aici decât două cuvinte cu mine, cred că trei, și tu mă judeci pe mine doar din văzute, că mă vezi, că sunt falsă, că plâng fals?”, a mai spus Ștefania despre Zmărăndescu, în timpul testimonialelor, potrivit libertateapentrufemei.ro.

