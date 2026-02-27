Bryan Adams, live la Cluj în decembrie

Deși la începutul anului a fost vehiculată varianta unui concert al lui Bryan Adams la Oradea, evenimentul a fost până la urmă anulat din „motive familiale”, potrivit Bihoreanul. Un show al artistului va avea loc, totuși, în România în 2026, la Cluj.

Platforma Eventim a anunțat vineri, 27 februarie, într-o postare pe pagina de Facebook, că artistul aduce turneul european „Roll with the Punches” la BT Arena din Cluj-Napoca, pe 17 decembrie, ora 20:00.

Turneul „Roll with the Punches” aduce un format electric, cu un setlist care traversează toate etapele carierei: de la hiturile care au dominat topurile internaționale până la melodii noi.

„Unul dintre cei mai influenți artiști din istoria pop-rock aduce turneul mondial «Roll with the Punches» la Cluj, într-un show de arenă construit pentru energie pură, hituri legendare și conexiune directă cu publicul. Cu peste 100 de milioane de albume vândute și piese care au definit generații – Summer of 69, (Everything I Do) I Do It for You, Heaven – Bryan Adams promite un concert full band spectaculos, cu producție vizuală amplă și vibe autentic de arena rock”, precizează Eventim.

Informații legate de prețul biletelor sau de momentul exact când acestea vor fi disponibile nu au fost încă publicate. Site-ul de evenimente susține doar că va vinde biletele „în curând”.

Concertul de la Cluj-Napoca este confirmat și în agenda de pe site-ul oficial al artistului.

Concertul de la Oradea Arena a fost anulat

De asemenea, în ianuarie 2026, pe site-ul Eventim era anunțat un concert Bryan Adams la Oradea Arena pentru data de 17 iunie, fără bilete disponibile și fără detalii privind vânzarea acestora.

Șerban Sere, directorul CSM Oradea, clubul care administrează Oradea Arena, declara atunci pentru Bihoreanul că reprezentanții lui Bryan Adams au solicitat inițial rezervarea sălii pentru 17 iunie. Ulterior, aceștia au anunțat că artistul nu poate onora acea dată din „motive familiale” și au spus că vor reveni pentru stabilirea unei alte zile.

„Despre o dată în decembrie nu s-a discutat deloc. Discuția a rămas închisă”, a spus directorul CSM Oradea, după ce s-a aflat că Bryan Adams va concerta la Cluj la sfârșitul acestui an.

Cântărețul canadian a susținut mai multe concerte în România de-a lungul carierei sale, cel mai recent fiind cel din 30 aprilie 2025 de la Sala Palatului din București.

