Concert Bryan Adams anunțat în Oradea

Concertul este programat pentru data de 17 iunie 2026, de la ora 20.00, la Oradea Arena. Biletele pentru acest eveniment vor fi scoase la vânzare „în curând”, anunță platforma Eventim.ro. Nici pe site-ul artistului, concertul de la Oradea nu se află în prezent printre spectacolele programate. El are stabilit în acest an un turneu de promovare a celui mai recent album al său, „Roll With the Punches”. Este posibil ca spectacolul din România să fie inclus în agenda oficială a artistului abia după ce vor fi scoase la vânzare biletele.

Bryan Adams ar putea fi primul cântăreț rock de mare anvergură care va concerta în sala polivalentă a municipiului Oradea. Până acum, cel mai cunoscut artist care a concertat a fost Andrea Bocelli, în noiembrie 2024, potrivit Bihoreanul.

Bryan Adams a susținut mai multe concerte în România de-a lungul carierei sale, cel mai recent fiind cel din 30 aprilie 2025 la Sala Palatului din București.

O carieră de peste patru decenii în slujba rock-ului

Cântărețul și compozitorul canadian născut în 1959 și-a început cariera muzicală la sfârșitul anilor 70, lansând primul său album în 1980. A cunoscut succesul internațional odată cu „Cuts Like a Knife” (1983) și „Reckless” (1984), care l-au consacrat drept una dintre cele mai puternice voci ale rock-ului anilor 80.

În deceniile următoare a continuat să lanseze albume și să susțină turnee mondiale, colaborând cu artiști importanți și câștigând numeroase premii. Adams a vândut zeci de milioane de albume la nivel mondial și a dominat topurile muzicale cu piese precum „Heaven”, „(Everything I Do) I Do It for You” sau „Please Forgive Me”.

De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, inclusiv nominalizări la Oscar și Grammy, confirmându-și statutul de artist emblematic al muzicii rock contemporane. Pe lângă cariera muzicală, Bryan Adams s-a remarcat ca fotograf și susținător activ al cauzelor umanitare.