În urmă cu câteva zile, Cătălin Bordea a fost invitat în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1. Cu zâmbetul pe buze, comediantul a vorbit despre proiectul lui de stand-up, care e lansat în cinematografe.

„Pe 8 o să fie în toate cinematografele din România și s-ar putea să-l băgăm și în Europa, în cinematografele din Europa pentru diaspora”, a anunțat Cătălin Bordea, care a și dezvăluit ce va cuprinde show-ul pe care doritorii îl vor putea vedea la cinema.

„E despre fake-news-uri, cum am început să mă duc la psiholog, că am început să fac treaba asta de normalizare a mersului la psiholog, terapeutul o să vină și el, o să se uite la treaba asta. (…) La final o să fie și despre experiența care nu s-a văzut la televizor din America Express”, a dezvăluit Bordea, care e și jurat de trei sezoane la „iUmor”.

Cătălin Bordea: „Atunci când viața îmi dă greu, am tendința să devin paranoic, să devin conspiraționist”

Referitor la noul proiect de cinema al lui Cătălin Bordea, Spynews scrie că 25 de oameni au muncit la „Teoria Conspirației”, timp de trei luni. Filmările au avut loc la Blaj, într-o clădire istorică. „Ultimul an m-a pus la grele încercări și atunci când viața îmi dă greu, am tendința să devin paranoic, să devin conspiraționist. În ciuda perioadei nefaste, am rămas încrezător până în ultima clipă în convingerile mele.

Știrile, zvonurile, semnalele de alarmă și tot vuietul ce s-a creat în jurul vieții mele personale păreau doar o teorie a conspirației. Uneori conspiraționiștii ajung să aibă dreptate și teoria lor să se confirme, iar acest show fantastic este o confirmare a faptului că orice e posibil”, a mai mărturisit Cătălin Bordea, care se bucură de succes în carieră.

Comediantul are aproximativ 150 de show-uri pe an, peste 3.000 de show-uri live în carieră, și peste 1 milion de bilete vândute all time, mai scrie spynews.ro.

Viața personală a lui Cătălin Bordea. A divorțat de Livia la notar

După mai bine de un deceniu de iubire, Cătălin Bordea și Livia și-au spus adio. Aceștia au semnat actele de divorț, joi, 14 iulie, iar povestea lor de dragoste s-a încheiat oficial. „Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi, după ce am semnat actele de divorț.

Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat, însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Cătălin Bordea pe rețelele de socializare.

Ea are acum o relație de iubire cu Spike, care i-a fost prieten comediantului.

