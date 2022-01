Stiri Mondene Succes pentru INNA la începutul lui 2022. Ce anunț a făcut cântăreața: „Sunt bucuroasă” De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Vineri, 07 ianuarie 2022, 15:24

2022 începe în forță pentru INNA care își bucură fanii cu un nou album care se numește „Champagne Problems” și care are în total 15 piese. Prima parte lansată pe 7 ianuarie conține 8 piese, printre care “Fire and Ice", Always On My Mind”, „Ready Set Go” și „Love Bizarre”.