Suferința lui Marcel Pavel. Cui duce dorul de cinci ani: „Aș da orice să mai aud o dată cum îmi spui pe nume”

Durerea pierderii unei mame nu se stinge niciodată, iar timpul nu face decât să adâncească dorul. Asta o simte din plin și Marcel Pavel, care a rememorat public, cu multă emoție, ziua de naștere a celei care i-a dat viață.

Artistul a distribuit pe contul său de Facebook un mesaj sfâșietor, în care vorbește despre dorul ce nu s-a diminuat nici după cinci ani de la dispariția mamei sale.

Mesajul emoționant al artistului

În postarea sa, cântărețul și-a deschis sufletul și a transmis un gând plin de recunoștință și iubire, adresat celei care l-a crescut. Fără să își ascundă lacrimile, el a descris cât de prezentă rămâne mama sa în fiecare zi din viața lui. „Dragă mamă, Astăzi ar fi fost ziua ta… și, chiar dacă au trecut 5 ani de când nu te mai pot strânge în brațe, dorul de tine nu a dispărut, ba din contră, s-a așezat adânc în sufletul meu și face parte din mine în fiecare zi.

La mulți ani, mama mea dragă! 🤍 Îți spun «la mulți ani» privind spre cer, cu lacrimi în ochi și cu recunoștință! Îți mulțumesc pentru iubirea ta necondiționată, pentru grija ta, pentru blândețea și puterea cu care m-ai crescut. Mi-e dor de tine în fiecare zi, dar mai ales în cele speciale, ca aceasta. Aș da orice să mai aud o dată cum îmi spui pe nume. Te iubesc dincolo de timp, dincolo de dor, dincolo de viață!”.

Mesajul său a adunat rapid numeroase reacții și comentarii din partea admiratorilor, care i-au transmis gânduri de alinare și au apreciat sinceritatea cu care și-a exprimat suferința. Pentru Marcel Pavel, amintirea mamei rămâne o prezență vie, iar cuvintele publicate arată cât de puternică este legătura dintre ei, dincolo de timp și de viață.

„Dumnezeu să o odihnească în pace, lumină veșnică mamei!”, i-a scris cineva pe Facebook. „Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace în lumină în Împărăția Sa!”, a comentat alt fan.

Cum și-a ajutat Marcel Pavel mama

Marcel Pavel a fost invitat la „Fresh by UNICA”, unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre familia lui. Cântărețul a suferit enorm după ce mama lui s-a stins din viață și a ajutat-o până în ultima clipă. Atunci când a început să câștige destul de bine din muzică, Marcel Pavel și-a ajutat financiar familia, iar mamei sale îi trimitea lunar câte o mie de euro.

Pentru fratele său mijlociu, Marcel Pavel a plătit 30.000 de euro pentru problemele de sănătate cu care se confrunta.

„Nu sunt așa un mare cheltuitor, eu mi-am ajutat familia tot timpul! Mamei mele, Dumnezeu să o odihnească, îi trimiteam 1.000 de euro pe lună. Treizeci de ani asta am făcut eu, când am început să-mi permit. Am ajutat familia, pe sora mea, pe frații mei i-am ajutat cu ce am putut.

Pe fratele meu care a avut un infarct, cel mijlociu, a fost operat pe cord, apoi a făcut ocluzie intestinală, am cheltuit cred că vreo 30.000 de euro. Sunt niște economii pe care probabil că faci un efort enorm să reușești să strângi un bănuț, dar când e vorba de familie, pentru mine este pe primul plan. De ce să am eu și ei să nu aibă?! Adică ce fericire mai am eu, înseamnă că sunt un egoist! Trăim decent, suntem uniți, dar nu suntem bogați!”, a povestit, în exclusivitate, la FRESH by UNICA, Marcel Pavel.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE