Nicușor Dan a lipsit de la München (Miunhen) și Davos, dar a mers la Consiliul de Pace al lui Trump. În politică, prezența înseamnă validare, iar participarea înseamnă asociere. Președintele României a ales postura de observator: nici înăuntru, nici în afara organizației lui Trump. O poziționare prudentă: și în căruță, și în teleguță. Gestul de a răspunde invitației președintelui SUA ascunde o echilibristică riscantă: să nu-i supărăm nici pe liderii europeni, dar nici pe Trump.

Profesorul universitar Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor în direct, un gest teatral, calculat pentru impact vizual. Ruperea hârtiei, o copie xerox a originalului, înseamnă desfacerea simbolică a contractului cu instituțiile publice. Pentru unii, gestul e un protest spectaculos împotriva tăierii sporului de doctorat științific și de solidaritate cu cercetătorii care au trudit în biblioteci și laboratoare. Pentru alții, simbolizează doar superioritate elitistă și dramă de studio.

La Consiliul de Pace, Nicușor Dan a prins o strângere de mână cu Trump, dar când a încercat să prelungească momentul, un agent de securitate al președintelui SUA a intervenit pentru a-l îndepărta. Apoi Trump a gafat și i s-a adresat în discurs cu „prim-ministru”. Întrebat de jurnaliști despre confuzie, Nicușor Dan a râs și a exclamat „Nu e timpul trecut”: o minimalizare, o ieșire abilă de moment, dar nonverbal rămâne imaginea unui actor ținut deocamdată la distanță.

La patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, Zelenski a prezentat lumii o imagine simbol: a străbătut tunelurile subterane din buncărul de la Kiev, locul de unde a coordonat rezistența în primele zile după invazia rusă din 24 februarie 2022. Postura calmă, pașii prin coridoare și cadrele care arată biroul modest sub pământ transmit curaj și reziliență. Gestul de a arăta aceste imagini e un semnal nonverbal de rezistență, supraviețuire și determinare în fața agresiunii ruse.

În discursul despre Starea Uniunii din Congres, Trump și-a bătut propriul record: a vorbit o oră și 47 de minute, cu energie combativă și gestică dominantă: deget arătător, brațe larg deschise, aplauze cerute prin pauze strategice. A alternat tonul triumfal, a condus America în „epoca de aur”, cu accente dure, teatrale. I-a certat pe democrați că nu s-au ridicat în picioare. Apelativele depreciative au fost livrate cu zâmbet ironic și privire acră, o confruntare scenică menită să mobilizeze baza electorală pentru alegerile din noiembrie.

