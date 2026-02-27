Prețuri sub costurile de producție

Prețul actual de vânzare al cărnii de porc este de 4,7 lei/kg, în timp ce costul real de producție ajunge la 6,57 lei/kg.

„Astăzi vindem în pierdere, producem mult mai scump față de prețul care ni se oferă, iar toate aceste lucruri coroborate vor duce până la urmă la scăderea producției în România, pentru că fermierii nu pot produce în pierdere la nesfârșit”, a declarat Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România.

Potrivit acestuia, fermierii au vândut sub costul de producție timp de peste 20 de săptămâni, iar fără intervenții rapide, aproximativ 50% din ferme ar putea închide până la vară.

Supraproducția europeană și pesta porcină

Criza din România este agravată de contextul european. La sfârșitul anului 2025, pesta porcină africană a afectat Spania, unul dintre cei mai mari producători de carne de porc din Europa. Acest lucru a generat o supraproducție, iar carnea ieftină a invadat piețele europene. Totuși, România, deși importatoare netă de carne de porc, înregistrează cele mai scăzute prețuri la poarta fermei.

„Pesta porcină este cadrul în care se desfășoară toată această activitate. Cineva trebuie să ne explice cum de în România prețul la poarta fermei a ajuns să fie cel mai mic din Europa pentru fermele comerciale auditate”, a punctat Adrian Balaban.

Impactul economic și apelul fermierilor pentru măsuri urgente

Dacă fermele continuă să înregistreze pierderi, efectele vor fi resimțite nu doar de fermieri. Reducerea producției interne de carne de porc va însemna o scădere a ofertei de carne românească pe piață, dar și pierderi economice semnificative.

„Fermierii au societăți comerciale în spate, care trebuie să își plătească angajații, furnizorii și taxele. Pierzând bani, cineva va rămâne neplătit, iar efectul se va răsfrânge asupra consumatorului, pentru că nu vor mai fi animale pentru comercializare”, a adăugat Balaban.

Asociația Producătorilor de Carne de Porc a cerut sprijinul autorităților, organizând întâlniri cu Ministerul Agriculturii, Consiliul Concurenței și alte instituții relevante. „Am avut deja întâlniri pentru a găsi soluții pe termen scurt și mediu. Probabil vom avea întâlniri și în zilele următoare pentru a înțelege împreună cum putem gestiona această situație critică”, a explicat Balaban.

Pe de altă parte, fermierii își păstrează o doză de optimism. „Fermierii așteaptă să treacă perioada asta grea. Au mai fost perioade dificile, dar acum semnalul de alarmă este foarte clar: jumătate dintre ferme pot dispărea dacă nu se iau măsuri urgente”, a declarat Ion Argintaru, crescător de porci.

Situația pestei porcine în România

Deși fermele comerciale nu sunt afectate, pesta porcină africană rămâne o problemă în România. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, a declarat că în februarie 2026 sunt active 24 de focare la gospodăriile populației și la mistreți.

„Pesta porcină africană este o boală care a apărut în România în urmă cu 9 ani. Nicio fermă nu este afectată”, a subliniat Bociu. În 2022, existau aproximativ 1.600 de focare, ceea ce arată o îmbunătățire semnificativă a situației.

Cele mai recente cazuri de pestă porcină au fost depistate în Arad. Peste 130 de animale au fost ucise.

