Muzică românească în magazinele din Chongqing

Alexandra, aflată în vacanță în China, nu s-a așteptat nicio secundă ca, în timp ce căuta suveniruri în Chongqing, să fie purtată de nostalgie înapoi în România. În timp ce filma interiorul magazinului, pe fundal se auzeau clar versurile melodiei „Ce frumoasă e iubirea”, interpretată de Giulia Anghelescu: „Și nu vreau să mă lași fără tine.. / Iar eu nu sunt eu.. / De fapt, fără tine, sunt nimeni.. / Ce frumoasă e iubirea / Când mă alinți cu zâmbetul tău curat”.

Uimită de coincidență, tânăra a postat videoclipul pe TikTok, devenind rapid viral. „Băăă, în China, în 2026, să auzi melodia asta!! Cine o cântă?! (…) Mergeam și eu liniștită prin Chongqing și aud melodia asta”, a scris ea în descrierea clipului.

„Am rămas șocată când am auzit melodia”, a mai scris ea în comentarii.

Fenomenul muzicii românești în China

Experiența Alexandrei nu este una izolată, ci face parte dintr-un fenomen cultural mult mai amplu. Secțiunea de comentarii a postării a fost „inundată” de mesaje de la alți români care au călătorit în regiune și care au confirmat că în mall-uri, piețe și locuri publice din China sau Hong Kong se aud frecvent piese românești vechi, din anii 2000.

„În mall-uri, în piețe și peste tot se aud melodii românești de prin 2000 în China. Activ, Akcent, 3 Sud Est, Impact, Animal X ș.a.m.d. Când i-am spus unui prieten că astea sunt melodii de când era mama fată a rămas șocat”, a comentat un român. „În Hong Kong, la fel”, a adăugat o altă persoană.

Reacția Giuliei Anghelescu, la videoclip

Impactul videoclipului a ajuns până la interpreta melodiei, Giulia Anghelescu, care nu a ezitat să reacționeze. Surprinsă de faptul că vocea ei răsună la mii de kilometri distanță, artista a comentat scurt cu un entuziast „Woooow”. Întâmplarea demonstrează încă o dată că muzica nu are granițe.

Melodia „Ce frumoasă e iubirea” a fost lansată inițial în 2008, făcând parte din albumul Giuliei, intitulat „Primul pas”.

