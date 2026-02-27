Zilele trecute, Marcel Radu a decis că este timpul să facă un pas important în cariera lui și a deschis o agenție de talente. Asta după ce în ultimii ani s-a ocupat de identificarea, recrutarea, dezvoltarea și gestionarea prezentatorilor Tv, actorilor sau invitaților speciali care au apărut în producțiile de la Pro Tv. După ce s-a asigurat că producțiile TV au oamenii potriviți pentru audiență s-a gândit să-și mărească aria și să intre și în zona digitală. Așa a luat naștere Iconic Talents United, iar portofoliul pare destul de stufos. Așa că, după ce ani la rândul a lucrat în mod direct cu cele mai cunoscute vedete din România, lui Marcel Radu i-a fost ușor să le convingă să facă parte din proiectul lui.

„Iconic înseamnă o agenție de influencers marketing. Mi-a luat ceva timp să iau această decizie. Această decizie a venit într-un moment minunat al vieții mele, când sunt și pregătit profesional și emoțional, dar și spiritual și psihic, să pot să dau tot ce am învățat eu în acești de televiziune. În 20 de ani. Că au fost 10 ani de Antena 1 și 10 ani de Pro Tv. Am lucrat cu toate vedetele din România și sunt un om care nu stă în confort. Tot timpul îmi place să o iau de la capăt. Vreau să fac o chestie unică în România în sensul în care să lucrăm la un alt nivel. Nu o să inventez roata, că nu sunt arogant, doar că an niște lucruri pe care o să le vedeți în curând”, a explicat Marcel Radu- Fondator & Head of Iconic Talents United pentru Libertatea.

Marcel Radu a lăsat televiziunea pentru propria agenție de talente

Cu o experiență de peste 20 de ani în televiziune, mastermind-ul din spatele Iconic Talents United, nu mai vrea să lucreze punctual cu o anumită vedetă, pe un anumit proiect, ci și-a propus să se poată implica mai mult în gestionarea zilnică a carierei și vieții profesionale a persoanei publice cu care lucrează. Mizând pe aceste atuuri, deja nume sonore din showbiz-ul românescu au și semnat cu agenția lui. Printre acestea amintim: Loredana Groza, Lidia Buble, Raluka, Misha Miller, Ana Maria și Daniel Pavel, Horia Brenciu, Jorge, Anisia Gafton, Iulia Pârlea, Ciprian Marica, dar și influenceri cunoscuți. „A fost o decizie foarte grea de luat. Ca să plec de pe un loc confortabil, să o iau de la zero și să construiesc ceva nou nu este chiar ceva ușor. Dar recomand la toată lumea să creadă și să își urmeze visul. Este cel mai important lucru. O viață avem și oamenii trebuie să creadă în visul lor. Singurul secret pe care pot să-l dau, este să fie perseverenți. Nu există în lumea asta, dacă ești perseverent să nu reușești în visul tău”, a mai completat fostul Talent Manager de la Antena 1 și Pro Tv.

