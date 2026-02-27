Ce este frica

Frica este o emoție de bază, universală, prezentă la oameni din toate culturile și chiar și la animale. Din punct de vedere biologic, frica este un răspuns automat al organismului la un pericol real, imediat și identificabil. Spre exemplu, dacă vedem un câine agresiv care se apropie, dacă o mașină vine spre noi sau dacă auzim un zgomot puternic neașteptat, reacția pe care o simțim este frică.

Frica are o funcție esențială, ea are rolul de ne ajuta să supraviețuim. Ea activează sistemul nervos simpatic, declanșând reacția cunoscută drept ”luptă sau fugi” (fight or flight).

În creier, un rol central îl are amigdala, o structură din sistemul limbic care detectează rapid pericolul și trimite semnale către restul corpului. Se eliberează adrenalină și cortizol, ritmul cardiac crește, respirația devine mai rapidă, mușchii se tensionează, pupilele se dilată. Toate aceste modificări au un scop, acela de a ne pregăti pentru acțiune imediată care să ne ajută să ne salvăm din fața unui pericol.

Frica este, așadar, un răspuns la un stimul concret. Ea apare rapid și, de regulă, dispare atunci când pericolul a trecut. Dacă mașina a frânat la timp sau câinele s-a îndepărtat, corpul revine treptat la echilibru. În acest sens, frica este o emoție sănătoasă și adaptativă. Fără ea, am fi mult mai vulnerabili în fața pericolelor.

Totuși, frica poate deveni problematică atunci când este declanșată de stimuli care nu sunt, în mod realist, periculoși sau când reacția este disproporționată față de realitate. În astfel de cazuri pot apărea fobii, cum ar fi frica intensă de înălțimi, de spații închise sau de anumite animale. Și deja vorbim despre anxietate.

Ce este anxietatea

Anxietatea este adesea confundată cu frica și asta pentru că reacțiile corpului sunt foarte asemănătoare de multe ori. Dacă frica este reacția la un pericol prezent și clar, anxietatea este orientată spre viitor. Ea reprezintă o stare de anticipare a unui pericol posibil, incert sau imaginar. Nu există neapărat un pericol concret în fața noastră, dar mintea poate să-și imagineze scenarii negative.

De exemplu, înaintea unui examen important sau a unei prezentări publice, putem simți neliniște, tensiune, gânduri repetitive despre ce ar putea merge prost. Aceasta este anxietate. Nu există un pericol fizic imediat, dar creierul tratează situația ca pe o amenințare.

Spre deosebire de frică, care este rapidă și focalizată, anxietatea este mai difuză, mai prelungită și mai greu de localizat. De multe ori o persoana poate să spună ”Simt că ceva nu e în regulă”, fără să poată indica exact ce anume.

Anxietatea poate avea și ea un rol adaptativ. Un nivel moderat de anxietate ne ajută să ne pregătim, să fim vigilenți, să anticipăm riscuri reale și să ne organizăm mai bine.

Problema apare când anxietatea devine excesivă, persistentă și interferează cu viața de zi cu zi. Atunci vorbim despre tulburări de anxietate, cum ar fi tulburarea de anxietate generalizată, tulburarea de panică sau fobiile specifice, acestea ne pot afecta semnificativ viața de zi cu zi.

Ce sunt fobiile

Fobiile sunt tulburări de anxietate caracterizate printr-o frică intensă, persistentă și disproporționată față de un obiect sau o situație specifică. Elementul esențial care le diferențiază de frica obișnuită este faptul că reacția este excesivă în raport cu pericolul real și produce evitarea stimulului respectiv sau suportarea lui cu suferință intensă.

Din punct de vedere clinic, fobiile sunt clasificate în manualele de diagnostic precum DSM-5-TR (Manualul de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mintale) și în clasificarea ICD-11 (Clasificarea Internațională a Bolilor). Ele fac parte din categoria tulburărilor de anxietate. Pentru a vorbi despre o fobie propriu-zisă, frica trebuie să fie persistentă, de regulă cel puțin șase luni, să fie declanșată aproape invariabil de un anumit stimul și să afecteze semnificativ funcționarea persoanei.

Care este diferența dintre frică și anxietate

Frica este reacția la un pericol prezent și real, în timp ce anxietatea este reacția la un pericol anticipat, posibil sau incert. Frica este clar orientată către un obiect sau o situație specifică. Anxietatea este adesea vagă și generalizată.

La nivel psihologic, frica implică evaluarea rapidă a unei amenințări și mobilizarea pentru acțiune. Anxietatea implică mai mult procesare cognitive, adică anticipare, scenarii, ruminație, îndoială. În anxietate, mintea tinde să supraestimeze probabilitatea unui eveniment negativ și să subestimeze capacitatea proprie de a face față.

Anxietatea este strâns legată de incertitudine. Cu cât situația este mai ambiguă și mai puțin controlabilă, cu atât crește probabilitatea de a apărea anxietatea.

Manifestări fizice și emoționale

Atât anxietatea, cât și frica poate produce palpitații, transpirație, tremur, tensiune musculară, senzație de nod în gât sau în stomac. Diferența este contextul și durata.

Frica apare brusc și este legată de un stimul clar. Anxietatea poate persista ore, zile sau chiar luni, fără un factor declanșator evident.

Emoțional, frica este adesea însoțită de dorința de a scăpa imediat din situație. Anxietatea este însoțită de neliniște constantă, hipervigilență și preocupare excesivă.

Frica și anxietatea sunt mecanisme naturale, create pentru protecția noastră. Frica ne salvează în fața unui pericol imediat. Anxietatea ne ajută să anticipăm și să prevenim riscuri viitoare. Ambele devin problematice doar când sunt disproporționate, persistente sau ne limitează funcționarea zilnică.

Când frica și anxietatea se întrepătrund

Studiile arată că frica și anxietatea nu sunt două emoții complet separate, ci două procese emoționale care se pot activa reciproc. Ele folosesc parțial aceleași circuite biologice și au aceeași funcție generală, aceea de a ne proteja. Diferența este mai ales legată de moment și de tipul amenințării, dar în practică ele se pot împleti foarte strâns.

În primul rând, anxietatea poate pregăti terenul pentru frică. Când o persoană este anxioasă, ea se află într-o stare de hipervigilență. Sistemul nervos este deja „pregătit”, iar pragul de declanșare a fricii scade. Asta înseamnă că un stimul ambiguu sau minor poate fi interpretat ca amenințare reală. De exemplu, dacă cineva este anxios într-un spațiu aglomerat, un zgomot brusc poate declanșa o reacție intensă de frică.

În al doilea rând, frica poate genera anxietate ulterioară. Dacă ai trecut printr-o experiență intensă de frică, de exemplu, un atac de panică într-un magazin, ulterior poți începe să anticipezi că situația s-ar putea repeta. Astfel apare anxietatea anticipatorie, nu mai este vorba de pericolul imediat, ci de teama că frica însăși va reveni. În acest fel, frica punctuală se transformă într-o stare anxioasă persistentă.

Descoperă și Tehnici de respirație care te calmează

Când frica și anxietatea devin nesănătoase – semne și simptome

Persoanele care se luptă cu anxietatea, frica și fobiile își doresc adesea să elimine sau să evite experiența oricărei frici și incertitudini. Această dorință este însă imposibilă, deoarece frica și incertitudinea există în viață. Ele servesc unui scop atunci când apar în doze mici, gestionabile.

Pentru mulți oameni, incertitudinea este ceva ce nu este ușor de recunoscut. Acceptăm de exemplu că vom ajunge la o anume destinație în siguranță atunci când plecăm la drum, deși nu avem nicio modalitate de a fi siguri că așa va fi.

Incertitudinea este ceva ce acceptăm cu toții în multe lucruri pe care le facem, deși s-ar putea să nici nu o recunoaștem. Cu toate acestea, pentru persoanele care se luptă cu anxietatea, acceptarea incertitudinii este mult mai dificilă. Este ceva ce nu vine la fel de ușor și este apare suferință, evitare și tulburare generală.

Semne că frica, anxietatea sau fobiile te afectează în mod semnificativ:

  • Eviți situațiile sociale, călătoriile și alte activități chiar și atunci când ai vrea să te implici în ele
  • Petreci excesiv de mult timp îngrijorându-te, până la punctul în care somnul e perturbat sau nu poți fi atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău
  • Renunți la activități esențiale pentru calitatea vieții tale sau nu le mai faci niciodată (de exemplu, să nu mai conduci sau să nu înveți niciodată să conduci)
  • Îți este din ce în ce mai greu să pleci de acasă sau să faci ceva în afara unei rutine stricte
  • Eviți anumite situații, obiecte sau animale, chiar dacă ești conștient că frica ta de ele este exagerată
  • Experimentezi simptome fizice, cum ar fi dureri de cap, tremurături și tensiune musculară, arată site-ul deconstructingstigma.com

Modalități de a aborda anxietatea cronică și fobia

În timp ce sistemul nostru nervos simpatic se angajează în reacțiile de tip ”luptă sau fugi” atunci când ne simțim speriați, sistemul nostru nervos parasimpatic ne permite să ne ”odihnim și să digerăm” (rest and digest) prin încetinirea corpului.

Suntem cel mai sănătoși atunci când atingem un echilibru, cunoscut sub numele de ”homeostază”, între cele două sisteme. Dacă simțim frică sau anxietate, putem activa sistemul nervos parasimpatic pentru a atinge o stare mai calmă.

Pentru persoanele care se confruntă cu anxietate și fobii, este recomandat să consulte un speciliast în domeniu, un psihoterapeut, să prcatice tehnici regulate de reglare a sistemului nervos, cum ar fi respirație diafragmatică lentă, expunere treptată, relaxare musculară, practici de tip mindfulness, mișcare fizică și, la nevoie să consulte un psihiatru.

Descoperă și Exerciții de respirație care te scapă de stres

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. De la echilibristica lui Nicușor Dan la gesturile teatrale ale lui Donald Trump
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea o știe pe extravaganta Janine Sârbu, dar iată cum arată în prezent Lavinia, prima soție a milionarului Adrian Sârbu, care i-a dăruit două fiice. Omul de afaceri spunea despre ea că e ”cea mai frumoasă femeie din România”
Viva.ro
Toată lumea o știe pe extravaganta Janine Sârbu, dar iată cum arată în prezent Lavinia, prima soție a milionarului Adrian Sârbu, care i-a dăruit două fiice. Omul de afaceri spunea despre ea că e ”cea mai frumoasă femeie din România”
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
Elle.ro
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
gsp
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
GSP.RO
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.RO
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

O româncă, surprinsă când aude melodia „Ce frumoasă e iubirea” într-un magazin din Chongqing, China: „Am rămas șocată”
Știri România 17:38
O româncă, surprinsă când aude melodia „Ce frumoasă e iubirea” într-un magazin din Chongqing, China: „Am rămas șocată”
Jumătate dintre fermele de porci din România riscă să se închidă: „Vindem în pierdere de peste 20 de săptămâni”
Știri România 16:34
Jumătate dintre fermele de porci din România riscă să se închidă: „Vindem în pierdere de peste 20 de săptămâni”
Parteneri
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Adevarul.ro
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

„Survivor România” 27 februarie 2026. În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă. „S-a trezit plângând”
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România” 27 februarie 2026. În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă. „S-a trezit plângând”
Suferința lui Marcel Pavel. Cui duce dorul de cinci ani: „Aș da orice să mai aud o dată cum îmi spui pe nume”
Stiri Mondene 16:57
Suferința lui Marcel Pavel. Cui duce dorul de cinci ani: „Aș da orice să mai aud o dată cum îmi spui pe nume”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
GSP.ro
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax.ro
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 15:19
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 15:01
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
Fanatik.ro
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului