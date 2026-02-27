Schema ar fi trebuit să îi aducă lui Caragea titlul de „Poliţistul anului”

Conform lui Marius Borcan, înscenarea ar fi avut loc în anul 2013, pe 25 ianuarie, ea fiind condusă chiar de Viorel Salvador Caragea.

„În anul 2013, pe 25 ianuarie, avea loc această înscenare, condusă chiar de domnul Viorel Salvador Caragea. Eu am fost una dintre acele 10 persoane, dintre care 8 au fost reţinute în seara de 25 martie, de Ziua Poliţiei. Ce s-a întâmplat? Un muncitor care lucra în zona pirotehnică, a fost forţat într-un fel.

Un agent sub acoperire a luat legătura cu acest muncitor, şi, bineînțeles, un alt individ implicat, apropiat de-al lui Caragea, se numea Păsărin, băiatul fostului şef al Securităţii de la Vâlcea. I-au dat 3 milioane de lei împrumut acestui individ, iar asta o spun stenogramele.

Acestui individ, când a vrut să le întoarcă banii, i-au spus că „nu avem nevoie de bani, trebuie să ne scoţi muniţia. Dacă nu ne scoţi muniţia, vei păţi, nu ştiu ce vei păţi”. Până la urmă a reuşit să sustragă o cantitate nu foarte mare de cartuşe din UM Sadu. În acea seară au fost reţinuţi directorul unităţii, şeful de secţie, şeful de atelier, şeful de serviciu, în persoana mea, maistrul şi cel care a săvârşit această faptă.

În urma procesului, 5 dintre angajaţi, printre care şi eu, am fost achitaţi. Eu spun ce iese din stenograme. Acel om a fost forţat. Este incredibil, nu se poate aşa ceva. A fost o făcătură în acest caz”, a declarat Marius Borcan la Antena3CNN.

Ce spun angajații de la UM Sadu

Vineri, angajații Uzinei Mecanice Sadu au transmis faptul că își „rezervă dreptul de a solicita clarificări oficiale şi, dacă va fi cazul, de a urma toate demersurile legale necesare pentru apărarea reputației colectivului”, după ce ministrul Apărării a afirmat că, în cadrul uzinei, ar exista „combinații”, că salariații ar fi implicați în practici nelegale, şi a descris totul drept „o cloacă”, în scandalul numirii lui Caragea la conducerea instituţiei, conform Antena3CNN.

„Solicităm responsabilitate în discursul public, prezentarea de informații corecte şi verificabile şi retragerea afirmațiilor defăimătoare. Dialogul instituțional trebuie să se bazeze pe adevăr, echilibru şi respect față de angajați și față de interesul economic național.

Ne rezervăm dreptul de a solicita clarificări oficiale şi, dacă va fi cazul, de a urma toate demersurile legale necesare pentru apărarea reputației colectivului şi a instituției. Uzina Mecanică Sadu merită respect. Angajații ei merită respect. Adevărul trebuie să prevaleze”, a mai precizat Colectivul de salariați al Uzinei Mecanice Sadu.

Cine e Salvador Caragea, „sprânceana lui Batman” și pensionar special, numit administrator special la UM Sadu

Numirea lui Viorel Salvador Caragea, fost șef al Poliției Gorj, în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice (UM) Sadu a declanșat un conflict politic deschis.

Deși ministrul economiei, Irineu Darău (USR), susține că decizia s-a bazat exclusiv pe un CV impresionant, reprezentanții PSD acuză o numire „pe pile” a unui fost simpatizant AUR și pensionar special.

Supranumit „sprânceana lui Batman”, cât timp a fost şeful poliţiei din Gorj, Salvador Caragea a fost reclamat în mod repetat de subalterni pentru abuzuri.

Aceştia au făcut numeroase plângeri la Ministerul de Interne în care reclamau că sunt puşi să deschidă dosare penale fără şanse de câştig în instanţă doar pentru a-i intimida pe adversarii şefului lor, relatează Observatornews.ro.

Pe lângă cariera din MAI, traseul politic al lui Viorel Caragea a fost marcat de schimbări radicale, care au atras criticile opoziției. A fost membru USR pentru o singură zi. A părăsit partidul după ce Clotilde Armand a cerut excluderea sa, invocând presupuse implicări în hărțuire sexuală și trafic de influență.

Patru ani mai târziu, s-a apropiat de AUR, deși susține că a fost numai membru-simpatizant și a participat la doar două evenimente. De asemenea, a ocupat funcția de președinte al filialei Gorj a Partidului Ecologist Român (PER).









