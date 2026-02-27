Ordonanța de urgență deblochează lucrările în zona Parcului Național Cozia

Părți din tronsoanele 2 și 3 se află în zona Parcului Național Cozia, iar avizele pentru construcțiile de aici erau limitate din cauza legislației de mediu care protejează astfel de situri. Potrivit lui Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, actul normativ va debloca lucrările în zona Parcului Național Cozia, fiind un „pas important pentru Autostrada Sibiu-Pitești”

„Astăzi (27 februarie 2026 – n.r.), Guvernul României a adoptat actul normativ care permite continuarea procedurii de revizuire a acordului de mediu pentru tronsoanele montane 2 și 3, între Boița și Tigveni, și, în final, obținerea ultimelor autorizații de construire pe principala arteră rutieră a țării”, a precizat secretarul de stat, pe Facebook.

Horațiu Cosma afirmă că acest lucru „este un pas esențial”: „Fără această intervenție legislativă, cele mai dificile lucrări ale autostrăzii, cele din zonele protejate ale Parcului Național Cozia, nu ar fi putut continua. Vorbim despre un proiect strategic, cu un grad ridicat de complexitate tehnică, ce traversează zone montane și arii naturale sensibile și care trebuie realizat cu respectarea strictă a normelor de mediu”.

În perioada următoare vor fi emise ultimele autorizații de construire

Secretarul de stat mai subliniază că în cadrul Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului s-a muncit „intens”, în ultimele săptămâni, pentru definitivarea acestui demers legislativ.

„A fost un efort susținut, interinstituțional, pentru a găsi soluția legală care să asigure atât protecția mediului, cât și continuitatea investiției. Obiectivul nostru este foarte clar: în următoarele luni vom finaliza revizuirea acordului de mediu și vom emite ultimele autorizații de construire. Tronsoanele grele de munte de pe Sibiu-Pitești vor fi integral în șantier, iar lucrările vor putea avansa susținut pe toată lungimea proiectului”, a mai precizat acesta.

Este nevoie de defrișarea a 13 hectare de pădure aflată în două arii protejate.

„Prin soluțiile tehnice analizate ca urmarea a investigațiilor în teren (studii topografice și geotehnice) a rezultat că în ariile protejate Siturile Natura 2000 ROSCI0046 Cozia și ROSPA0025 Cozia – Buila – Vânturarița sunt necesare exproprieri și scoaterea din circuitul forestier a unei suprafețe de aproximativ 13 ha. Această suprafață suplimentară intră în zona de conservare durabilă a Parcului Național Cozia”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

Detalii despre Secțiunile 2 și 3

Secțiunile 2 și 3 sunt „inima” montană a Autostrăzii Sibiu-Pitești și reprezintă cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră realizate vreodată în România. Aceste două loturi însumează împreună aproape 69 de kilometri de autostradă care traversează zone montane instabile, arii protejate și cursuri de apă.

Secțiunea 2, care se întinde pe aproximativ 31 de kilometri între Boița și Cornetu, este probabil cea mai spectaculoasă și grea porțiune. Constructorii turci de la Mapa și Cengiz au început deja forajele la primele tuneluri și lucrează intens la viaductele gigantice care vor susține calea de rulare deasupra văilor adânci. Această porțiune este critică deoarece trece prin zone cu risc ridicat de alunecări de teren, motiv pentru care necesită mii de piloni forați la adâncimi mari pentru stabilizarea versanților. Progresul aici este mai lent comparativ cu zonele de câmpie, fiind condiționat de accesul dificil al utilajelor grele în inima muntelui.

Secțiunea 3, situată între Cornetu și Tigveni, are o lungime de peste 37 de kilometri și este realizată de italienii de la Webuild. Acest lot include cea mai impresionantă lucrare de artă a întregii autostrăzi, respectiv Tunelul Poiana, care va avea o lungime de peste 1,7 kilometri.

Pe lângă acest tunel, secțiunea cuprinde zeci de poduri și viaducte de o complexitate rar întâlnită, precum și un ecoduct masiv la Călinești, menit să permită urșilor și altor animale sălbatice să traverseze autostrada în siguranță. Mobilizarea pe acest șantier este una dintre cele mai mari din țară, cu sute de utilaje care lucrează simultan pentru a respecta termenele strânse de execuție.

Ambele secțiuni se află în prezent sub pragul de 10% stadiu fizic.

Autostrada Sibiu – Pitești este veriga lipsă principală a coridorului care leagă Portul Constanța de vestul Europei. „Până la finalul acestei decade, obiectivul nostru la Ministerul Transporturilor este ca toți românii să circule doar pe autostradă de la Constanța până la granița vestică cu Ungaria”, a mai spus Horațiu Cosma.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE