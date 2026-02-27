România în cifre: câți țin economia în spate și câți depind de ea

Potrivit datelor citate în analiză, România are aproximativ 8,26 milioane de persoane active. În același timp, sunt aproape 4,7 milioane de pensionari și peste 1,3 milioane de bugetari. Există și aproximativ 330.000 de persoane care, în modelul de analiză, sunt considerate „strat conectat la decizie”, adică oameni aflați în zona de conducere, contracte publice și control instituțional.

La acestea se adaugă peste 300.000 de beneficiari de venit minim de incluziune, aproximativ 260.000 de șomeri înregistrați și aproape 570.000 de studenți, plus alte categorii de persoane inactive.

„Energia nu mai este cost. Este supraviețuire”, se arată în analiza publicată pe site-ul asociației.

Privite împreună, aceste cifre arată un lucru direct: masa celor care depind de redistribuire este aproape la fel de mare ca masa celor care produc efectiv valoare în economie.

România care nu simte factura la energie

Analiza împarte populația în trei mari categorii, care trăiesc iarna în mod complet diferit.

Prima categorie este formată din aproximativ 2% din populația adultă, adică în jur de 330.000 de persoane. Veniturile lor sunt estimate între 50.000 și 130.000 de lei pe lună, iar mediana anuală este situată între 170.000 și 350.000 de euro, cu cazuri care ajung la milioane de euro pe an.

Pentru acest segment, cheltuielile cu energia în lunile reci reprezintă între 2% și 6% din venit. Chiar dacă au un consum energetic mult peste media națională, factura nu devine o problemă și nu le schimbă stilul de viață.

Clasa de mijloc: uncitori, specialiști și antreprenori

Această categorie reprezintă aproximativ 48% din populație. Veniturile medii lunare sunt estimate astfel: un muncitor câștigă în jur de 5.800 de lei, un specialist aproximativ 12.500 de lei, iar o gospodărie de antreprenor mediu ajunge la circa 20.000 de lei pe lună.

În timpul iernii, costurile cu energia ajung la 10–12% din venit pentru muncitori, la 8–10% pentru specialiști și la 5–8% pentru antreprenori.

În cazul muncitorilor, factura începe să apese serios. Diferența nu este uriașă în sume absolute, dar este mare în raport cu venitul. Nu pentru că ar exista risipă, ci pentru că există un minim necesar de căldură și mobilitate care nu poate fi redus.

România pentru care iarna înseamnă supraviețuire

Ultima categorie reprezintă aproximativ aproximativ 42% din populație. Sunt bugetari fără funcții de conducere, pensionari și beneficiari ai venitului minim de incluziune.

Veniturile medii sunt de aproximativ 5.800 de lei pentru un bugetar fără poziție de conducere, 2.800 de lei pentru un pensionar și 650 de lei pentru un beneficiar de venit minim în mediul rural.

Pentru această categorie, iarna înseamnă procente mult mai mari din buget. Energia reprezintă aproximativ 10% din venit pentru bugetari, 19% pentru pensionari și până la 50% pentru beneficiarii de venit minim din rural.

Procentul de 50% este calculat, potrivit analizei, la un preț al lemnelor între 500 și 600 de lei pe metru cub și la un consum minim, fără excese. În aceste condiții, energia nu mai este doar o cheltuială. Devine o condiție de bază pentru a trece peste sezonul rece.

Cine deține averea și cine are bani disponibili

Analiza arată și un dezechilibru major în distribuția avuției. Aproximativ 2% din populație deține în jur de 35% din avuția privată, în timp ce 42% din populație deține doar aproximativ 5%.

România este o țară cu foarte mulți proprietari de locuințe, dar cu puțini oameni care au bani lichizi puși deoparte. Asta înseamnă că, deși pe hârtie mulți români „au avere”, în realitate nu au bani disponibili pentru a face față unor scumpiri sau șocuri neprevăzute.

De aceea scumpirile lovesc diferit. Cei care nu au economii nu au cum să absoarbă creșterile de preț.

O presiune uriașă pe buget și o diferență care separă două lumi

În România sunt aproximativ 6 milioane de pensionari și bugetari. Raportat la cele 8,26 milioane de persoane active, acest bloc are o greutate electorală și bugetară importantă. Presiunea pentru creșteri de pensii, pentru menținerea salariilor în sectorul public sau pentru plafonarea prețurilor la energie nu este doar o decizie politică. Este rezultatul unei realități numerice clare.

Diferența nu este doar între bogați și săraci, în sensul clasic. Este între cei pentru care energia înseamnă 2–6% din venit și cei pentru care ajunge la 30–50%. Pentru unii, costul principal este combustibilul pentru mobilitate. Pentru alții, principala cheltuială este căldura din casă. Iar temperatura nu poate fi redusă sub un minim necesar pentru trai decent.

Potrivit analizei publicate de Asociația Energia Inteligentă, problema României ține mai degrabă de demografie și productivitate decât de lipsa dorinței de muncă. Nevoia minimă de energie nu scade odată cu venitul. Tocmai de aceea, costul încălzirii și al mobilității apasă mai greu pe cei cu venituri mici.

Pentru milioane de români, iarna nu este doar un anotimp. Este momentul în care se vede cel mai clar cât de mult cântărește factura la energie în bugetul familiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cine poate plăti după ce ți-ai rupt mașina în gropi. Ce note proaste a avut la facultate ministrul Apărării

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea o știe pe extravaganta Janine Sârbu, dar iată cum arată în prezent Lavinia, prima soție a milionarului Adrian Sârbu, care i-a dăruit două fiice. Omul de afaceri spunea despre ea că e ”cea mai frumoasă femeie din România”
Viva.ro
Toată lumea o știe pe extravaganta Janine Sârbu, dar iată cum arată în prezent Lavinia, prima soție a milionarului Adrian Sârbu, care i-a dăruit două fiice. Omul de afaceri spunea despre ea că e ”cea mai frumoasă femeie din România”
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
Elle.ro
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
gsp
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
GSP.RO
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.RO
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Jumătate dintre fermele de porci din România riscă să se închidă: „Vindem în pierdere de peste 20 de săptămâni”
Știri România 16:34
Jumătate dintre fermele de porci din România riscă să se închidă: „Vindem în pierdere de peste 20 de săptămâni”
Se deblochează cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești: ce a decis Guvernul
Știri România 16:20
Se deblochează cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești: ce a decis Guvernul
Parteneri
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Adevarul.ro
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
Fanatik.ro
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Propunerea Adelei Popescu pentru toți părinții. Vedeta a lansat provocarea. „Fiți atenți! Să ne mobilizăm”
Stiri Mondene 16:25
Propunerea Adelei Popescu pentru toți părinții. Vedeta a lansat provocarea. „Fiți atenți! Să ne mobilizăm”
Cum se simte Andra la „Românii au talent”, după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiune la PRO TV: „E extraordinar”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:12
Cum se simte Andra la „Românii au talent”, după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiune la PRO TV: „E extraordinar”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
GSP.ro
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax.ro
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 15:19
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 15:01
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită de un nou conflict militar
Fanatik.ro
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită de un nou conflict militar
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului