Suma colosală plătită de Gina Pistol pentru parcare în București: „Eu încă plâng după bani”

Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a avut parte de o experiență neașteptată într-o zi aparent obișnuită de luni. Prezentatoarea emisiunii MasterChef a fost surprinsă de prețul ridicat al parcării într-unul dintre locurile din București, după ce a aflat că trebuie să achite 105 lei pentru o oră și jumătate de staționare.

„Am parcat aici, unde sunt niște sume… Cât credeți voi că am plătit pentru o oră jumate? Ia uitați, cât am plătit (n.r. – 105 ron)! Cum să plătesc un milion, pe o oră jumate? Dar băieții nu au trecut acolo, unde era parcare cu plată, 60 lei/oră, nu au trecut…

Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii. Așa mă simt acum. Și nu sunt chitroasă, sunt un om bleg, se pare…

Domnul de la casierie era săracul tăbăcit, se vede că nu eram singurul client nemulțumit. Era trecut prin viață, prin greu…”, a precizat vedeta, care a făcut ulterior o comparație cu prețurile unei alte parcări din Capitală: „Uite, aici, parcare normală. 5 lei/ora, 50 lei/zi…”, a mai spus Gina.

Gina Pistol a făcut haz de necaz

Vedeta a povestit întâmplarea pe Instagram, dezvăluind că tariful nu fusese afișat în prealabil, ceea ce a transformat experiența într-o adevărată surpriză neplăcută. Supărată la început, Gina Pistol a revenit mai târziu pe rețelele sociale și a ironizat situația, transformând momentul într-o amintire amuzantă pentru urmăritorii săi.

„Eu încă plâng după bani, sinceră să fiu. Stăteam acum și mă gândeam…. Ce restaurant scump dacă vrei să impresionezi pe cineva, ce cafenea scumpă… Te duci acolo, stai în parcare, mănânci ceva, dar stai o jumătate de zi ca să îi arăți cât de tare ești și cât de mult înseamnă pentru tine persoana respectivă…

Am venit să spăl și mașina, pot să mă retrag liniștită, am cheltuit niște bani. Mai bine stau în casă, banii îi strâng și îmi iau pantofi la final de lună, o bluziță”, a conchis ea.

