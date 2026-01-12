Anamaria Prodan s-a bucurat mult să-și vadă iubitul alături de ea, în Republica Dominicană Impresara a explicat faptul că Ronald Gavril vorbea cu ea în permanență, tocmai pentru a nu bănui ceea ce urma să se întâmple.

„Vorbea cu mine tot timpul. De ce? Ca să nu mă prind“, a declarat Anamaria Prodan, pentru Știrile Antena Stars.

„A fost o surpriză. I-am făcut o surpriză și am venit, am ajuns la aeroport, în Dominicană și i-am spus să-mi trimită adresa, că am ajuns“, a explicat Ronald Gavril.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Anamaria Prodan a fost foarte fericită atunci când l-a văzut. Boxerul i-a transmis partenerei sale că se află la o gală de box, în timp ce se era în avion. „A fost drăguț că vorbeam pe mesaje, el era în avion. Ca să nu mă prind că e în avion mi-a spus că a intrat la o gală de box și că nu poate vorbi, pentru că este prea mare zgomot“, a explicat Anamaria Prodan.

La 53 de ani, Anamaria Prodan demonstrează că vârsta este doar un număr și că încrederea în sine poate fi cel mai bun „tratament” de înfrumusețare. Impresara se află într-o formă de zile mari și nu se teme să experimenteze, iar schimbările de imagine din ultima perioadă au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor. Dacă unii susțin că arată mai bine ca în tinerețe, alții au pus transformarea spectaculoasă pe seama unor intervenții estetice.

Chiar înainte de plecarea la „Survivor”, Anamaria Prodan a decis să lămurească zvonurile și a vorbit deschis despre noul ei look. Vedeta a negat ferm că ar fi apelat la operații estetice și a explicat care este, de fapt, secretul aspectului său întinerit.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exozomi, la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioară. Dar, cum mi-a spus și ea: «la tine totul vine din interior». În momentul în care îți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE