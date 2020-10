Surprize pe scena X Factor în ediția de vineri seara. Cine urcă pe scenă special pentru Delia

Conștient că de câte ori urcă pe o scenă atrage atenția chiar înainte să înceapă să cânte, Kalon Rae vrea să îşi urmeze visul, indiferent ce ar presupune asta.

“Vreau să cuceresc lumea, iar X Factor este un nou pas! Mereu îmi spun: «Fii tu, găsește ce e special la tine, iar oamenii te vor iubi! Nu toți, dar nici nu te poți aștepta la asta!»”, mărturisește Kalon.

Tânărul cântăreț și compozitor, care în ultimii ani a mai cântat în România, se laudă cu o bogată experiență muzicală, mai ales că în 2012 a fost director muzical la ceremonia de închidere a Olimpiadei de la Londra și a lucrat cu nume mari ale industriei precum George Michael sau Coldplay.

În această seară, Kalon speră să obțină un loc în grupa Deliei, mixt, peste 24 de ani, iar pentru asta este pregătit să facă orice. “Aș învăța balet pentru tine!”, îi va mărturisi Kalon juratei X Factor.

Ce se va întâmpla la X Factor, în sezonul 9

Dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, în cel de-al nouălea sezon X Factor, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice.

Recomandări Gabriel Oprea și-a anunțat candidatura la Parlament în ziua demarării procesului ”Gigină”, în care este acuzat de ucidere din culpă

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare.

Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.

Citeşte şi:

”Acesta e marele secret al pandemiei”. Cum s-a transformat judeţul Argeş în unul dintre cele mai sigure locuri din România, după ce a fost unul dintre cele mai lovite

Primarul Daniel Băluță vrea să-și impună ambii viceprimari, iar consilierii USR-PLUS spun că vrea „oameni obedienți ca să ascundă ce a făcut!”

Pelerinajul de la Sf. Dumitru, organizat doar pentru bucureșteni. Ce prevede protocolul cu Patriarhia aprobat de Firea

PARTENERI - GSP.RO Brigitte, declarații cu lacrimi în ochi! De ce s-a despărțit de Ilie Năstase: „De asta s-a întâmplat”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan a făcut-o PRAF pe Gabriela Firea pentru TUPEUL ei! Ce a postat fostul edil i-a scos din minți până și pe bucureșteni

HOROSCOP Horoscop 23 octombrie 2020. Taurii trebuie să fie mai rezervați decât de obicei și să vorbească mai puțin

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă dacă trecem de 7.000 de cazuri pe zi! Anunţul lui Iohannis

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Oroarea petrecută în timp ce atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii