Marius Moga se întoarce pe micul ecran, însă nu la Pro TV, la „Vocea României”, ci ca jurat în cel mai nou sezon „X Factor”, la Antena 1. Chiar înainte să aflăm vestea, ne-am întâlnit cu Ioana Ignat, care a spus pentru revista UNICA! în ce relații au rămas ea și producătorul după încheierea sezonului 6 „Vocea României”.

„Da, sigur (țin legătura – n.red.). Suntem amici, da. Sigur mi-a dat (sfaturi – n.red.), dar nu mai țin minte. E un om de la care ai ce învăța cu siguranță și sigur mi-a zis lucruri care m-au ajutat, dar pe care nu mi le amintesc acum”, a spus Ioana Ignat, pentru Unica.ro.

Ioana Ignat are o relație apropiată și cu soția lui Marius Moga, Bianca Lăpuște, fost reporter Pro TV. Cântăreața ne-a dezvăluit că ea și juratul de la „X Factor” au lucrat periodic la noi piese împreună. „Acum un an am lansat o piesă care se numește În capul meu.

Am ținut legătura, suntem prieteni. Țin legătura și cu Bianca (soția lui Marius Moga – n.red.). Suntem destul de apropiați. Și acum, cu internetul, e destul de greu să nu ții legătura cu cineva. Am lucrat de multe ori la multe piese. Nu sunt lansate, dar am tot lucrat. Și probabil vom lucra în continuare”, a mai spus Ioana Ignat, pentru Unica.ro.

Marius Moga, jurat la „X Factor”

Marius Moga va reveni pe micul ecran, de această dată la Antena 1, ca jurat „X Factor”, alături de Puya, Delia și Ștefan Bănică junior.

„De când mă știu, mi-a plăcut să descopăr oameni talentați și să îi ajut să își ducă visul mai departe. Odată cu noul X Factor, vreau să continui această misiune și să întâlnesc oameni care strălucesc și sunt gata să muncească pentru visul lor.

Cred că avem puterea de a schimba vieți și de a aduce în fața publicului voci noi și extraordinare. Îmi doresc să fiu un mentor care inspiră.

Vreau să le ofer viitorilor artiști sfaturi bazate pe experiența mea și să-i ajut să-și găsească încrederea de care au nevoie pentru a-și depăși limitele. În industria muzicală, talentul este la fel de important ca și munca, perseverența și ambiția de a reuși!”, a spus Marius Moga.

