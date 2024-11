Au început filmările pentru X Factor 2024. Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică jr s-au așezat pentru prima oară ȋn această formulă la masa juriului X Factor, ȋn noul platou al emisiunii, ȋn vreme ce Adelina Chivu și Mihai Morar i-au ȋntâmpinat pe concurenţii care promit un spectacol de neuitat ȋn cel mai nou sezon X Factor.

Ieri, 8 noiembrie, Mihai Morar a fost cel care a arătat și primele imagini din culisele show-ului care va fi difuzat la Antena 1. Prezentatorul și-a sărbătorit ziua de nume avându-l alături pe Ștefan Bănică jr, care apare cu zâmbetul pe buze, îmbrăcat în haine negre.

„Un Mihai oarecare și Mihai din Liceenii, împreună de ziua lor de nume! La mulți ani tuturor „sfinților” de astăzi! Mulțam pentru gândurile voastre bune, îmi pare rău că nu am răspuns la niciun telefon sau mesaj, dar sunt toată ziua la filmările noului X Factor România ! Să fiți iubiți!”, a transmis Mihai Morar din culisele noului sezon X Factor România, care va începe curând la Antena 1.

Aproape 5.000 de fani i-au apreciat poza lui Mihai Morar și alții 1.300 i-au lăsat comentarii cu „La mulți ani”.

Ștefan Bănică jr., primele impresii de la noul sezon X Factor România

Ştefan Bănică jr. a dezvăluit: „Am început audiţiile şi aşteptăm să fim surprinşi de concurenți cât mai talentaţi, care vor călca pe scena X Factor din acest sezon. Avem un platou nou, care arată foarte bine. Suntem într-un show unde concurentul este în prim-plan, iar rolul nostru este să-l îndrumăm.

Si, aşa cum am mai spus, nu jurizăm doar vocea, ci şi atitudinea scenică, puterea concurentului de a transmite emoţie, carisma lui, care întotdeauna va face diferenţa, după părerea mea. Iar telespectatorii vor avea toate motivele să urmărească show-ul pentru diversitatea momentelor, a stilurilor muzicale şi a poveştilor concurenţilor şi, bineînţeles, a imprevizibilului care se naşte inevitabil într-un concurs de acest gen”, în vreme ce Delia a completat: „Cred că va fi un sezon bogat, din toate punctele de vedere. Încă din prima zi am văzut nişte oameni senzaţionali, concurenţi siguri pe ei, iar de aici cumva pleacă totul. Dacă ai încredere în tine, transmiţi extraordinar mai departe. Am auzit nişte piese care ne-au purtat prin tot felul de stări şi e doar începutul. Abia aşteptăm să vedem ce va urma în zilele următoare!”.

Mihai Morar și Adelina Chivu prezintă X Factor România

Prezentatorii X Factor au trăit şi ei, din plin, emoţiile show-ului alături de concurenţi și familiile lor. „Abia aștept să vedeţi ce se ȋntâmplă ȋn arena asta. Este pentru prima oară când platoul X Factor arată ca o arenă, spectatorii sunt ca ȋntr-un stadion, concurentul este pe terenul de joc și are șansa să dea ce are mai bun!”, a dezvăluit Mihai Morar, care a mai spus: „O surpriză ȋn noul X Factor o reprezintă trupele muzicale, avem foarte multe trupe ȋn audiţii, ceea ce a lipsit de ani de zile din muzica românească!”.

La rândul ei, Adelina Chivu dezvăluie: „Platoul este absolut superb, concurenţii sunt foarte, foarte talentaţi, oameni cu povești extraordinare, inspiraţionale, pe care abia aștept să le descoperiţi alături de noi. Am trăit din plin emoţii puternice alături de ei, ȋncă din prima zi de filmare!”.

X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România revine cu un nou sezon, ȋn curând, la Antena 1.

