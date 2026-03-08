Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă

Traseele sunt mai dificile, dar ei s-au adaptat. Mizele mai mari, iar ei au înțeles – trebuie să câștige tot pentru a-și face viața în competiție cât mai suportabilă. Două triburi, un singur scop – să ajungă până la final. Dintre toți, unul singur va ridica trofeul deasupra capului. Până acolo, drumul este lung și anevoios, însă motivația este puternică. Survivor. Faimoși vs Războinici continuă și astăzi, de la ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY și promite minute întregi de tensiune, duritate și emoție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ieri, Faimoșii au demonstrat că au cea mai bună perioadă și au obținut a patra victorie la rând, de această dată în lupta pentru Imunitate. Încă o dată, ei vor avea un Consiliu liniștit, însă pentru Războinici nu va fi deloc așa. Loredana a obținut Imunitatea personală și va decide pe cine trimite la luptă, iar grupul are de luat o decizie importantă!

Cea de-a doua ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20.00 – 23.23, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5,7 puncte de rating şi 21,8% cotă de piaţă, față de locul 2, care avea 4,0 puncte de rating și 15,5 cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6,6 puncte de rating și 19,3% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4,0 puncte de rating și 11,8% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6,5 puncte de rating și 17,9% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care înregistra 4,8 puncte de rating și 13,4% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora 21.02, aproape 1,4 milioane de telespectatori erau atenți la jocul serii.

În intervalul 19,00 – 0.00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 4,5 puncte de rating și 18,3 cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4,2 puncte de audiență și 17,1 cotă de piață.

În doar câteva ore, triburile revin pe traseu cu gânduri diferite – Faimoșii vor să încheie o săptămână roșie și să atingă „manita”, pentru cinci victorii consecutive, în timp ce Războinicii vor să încheie șirul victoriilor adversarilor și să obțină ultima recompensă a etapei.

Consiliul tribal va aduce noi vești despre starea de sănătate a lui Nicu Grigore, dar și un vot care va surprinde prin intensitate. Pentru cine se va stinge flacăra, urmează să descoperim curând! Se anunță o seară incendiară în cel mai dur format de televiziune.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20.30, sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE