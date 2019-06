De 20 de ani, Țăndărică și Stelu Enache pun bilete la loto cu aceleași numere

”Ne cunoaștem de fix 20 de ani și de tot atâta vreme ne distrăm punând amândoi aceleași numere la loto. Stelu era susținător al grupului Phoenix, așa ne-am cunoscut, eu încă nu mă restabilisem în România. Am cântat rock, jazz și etno-rock, însă întotdeauna mi-am dorit să scot un proiect balcanic, ceea ce, grație lui Stelu, am reușit, am unit două lumi. Muzica asta a devenit foarte populară azi, se aude la orice petrecere românească. Noi am făcut-o cunoscută la nivel așa mare, dar nu într-un mod comercial, ci original. Muzica aromână pe care o cântăm este o muzică – să zic așa – cultă. Am fost deschizători de drumuri, la fel ca în cazul proiectului cu fanfară ”, spune Țăndărică, cel mai cunoscut toboșar din România, făcând referire la seria de concerte ”Iskander”, realizată în colaborare cu Gheorghe Zamfir, Stelu Enache și Fanfara 10 Prăjini.

Spectacolul lor va avea loc pe scena Teatrului Național București, pe 24 iunie. ”Cântăm din pasiune, nu pentru bani. Însă o să fie o sărbătoare așa cum trebuie, spectacolul pe care îl pregătim la TNB, când lansăm și un nou album, are totuși un buget de calibru și va fi înregistrat de televiziunea națională. Vor fi pe scenă 15 oameni, lumini, proiecții, scenografie inedită, pentru a reliefa cele două lumi muzicale diferite. Chiar așa se va numi show-ul, «Două lumi»”, a completat solistul de muzică aromână Stelu Enache.

