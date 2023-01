„Când erau copiii mici, ei îmi confecționau cadourile, chiar dacă erau simbolice, și așa era cel mai frumos. Acum nu mă mai stresez să primesc ceva special, pentru că am convenit cu soțul să ne facem cadouri când ne place ceva, nu neapărat de zilele noastre.

Noi nu așteptăm o ocazie specială, dacă mi-a plăcut ceva anul ăsta, sigur o să primesc. Soțul meu gătește în general, că eu sunt mai ocupată, iar seara când vin de la spectacole nu mai vreau să stau la cratiță. Este foarte priceput. Azi n-o să mă lase să intru în bucătărie sau poate mergem la restaurant”, a declarat Tania Popa pentru Fanatik.

„De ceva ani buni, eu nu mai sunt așa de prietenă cu agitația, mai ales la evenimente de genul. Prefer să fug, să stau în liniște cu familia mea și anul ăsta am făcut la fel, nu mă găsește nimeni în România.

Acum vreau să fiu doar cu ai mei, m-am distrat suficient în tinerețe la zilele mele. Sigur că mă bucur enorm când sunt sunată și primesc mesaje de felicitări, atunci îmi dau seama cine ține la mine”, a mai povestit Tania.

Ce nu știe lumea despre Tania Popa

Tania Popa este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. A fost mereu deschisă față de oamenii din jurul ei, astfel că sunt prea puține lucruri pe care aceștia să nu le știe despre ea. Însă, pentru prima oară, Tani a vorbit despre pasiunea ei.

„Cred că lumea știe cam totul despre mine, dar eu am o pasiune, colecționez încălțări, cu riscul de a mă certa cu soțul meu. Cred că asta mi se trage de la faptul că, în comunism, aveam o singură pereche de încălțări care ori rămânea mică, ori se rupea, și de aia îmi doresc mulți pantofi acum”, a mai dezvăluit Tania.

Cât a slăbit Tania Popa la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Tania Popa, în vârstă de 49 de ani, a fost una dintre concurentele de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Emisiunea însă se difuzează la PRO TV, însă filmările s-au încheiat, iar vedetele s-au întors în România. Din păcate, actrița s-a întors cu probleme de sănătate, aceasta dislocându-și umărul.

„Am slăbit 8 kilograme. De când am venit, m-am menţinut şi încerc să mai dau jos. Îmi mai doresc 5 kilograme în minus, ca să fiu mulţumită. M-am dus cu mărimea 42 şi am venit cu 38. Eu tot timpul am fost slabă şi mi-e greu mie acum”, a declarat Tania Popa recent.

