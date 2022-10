„Mă rog, mi-am revenit, dar trebuie să mă operez, pentru că a ieşit prea rău. Eu, de regulă, mi-l puneam singură la loc. Dar acolo prea nasol a fost şi nu s-a putut decât cu anestezie generală, la spital. Am fost la spital şi când au văzut, în radiografie, ce am acolo, au zis: «Neh, s-a terminat!»”, a spus actrița pentru Click.

De asemenea, Tania a slăbit mult în junglă. „Am slăbit 8 kilograme. De când am venit, m-am menţinut şi încerc să mai dau jos. Îmi mai doresc 5 kilograme în minus, ca să fiu mulţumită.

M-am dus cu mărimea 42 şi am venit cu 38. Eu tot timpul am fost slabă şi mi-e greu mie acum”, a declarat Tania Popa pentru sursa citată.

Tania Popa, despre pasiunea pentru modă

„Asta am vrut să fac toată viaţa mea! Am atelier, unde eu sunt şefa şi eu lucrez. Sunt stăpânul şi angajatul meu. Mi-am dorit să fac asta. Ador hainele, ador să le fac, să le gândesc. Iar pe Corina am descoperit-o văzând-o, tot timpul, la braţul soţului ei, actorul Lari Georgescu, care-mi e coleg.

Nu ştiam ce face, cu ce se ocupă, evident, dar îmi plăcea de muream de ea. Şi, când am aflat ce face am zis: «Femeia asta trebuie să fie a mea!». (râde) Am avut tentative să mă duc la atelier, dar fiind la Târgovişte, din cauza timpului, n-am putut”, a mai adăugat Tania.

