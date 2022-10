Trupa B.U.G. Mafia a fost fondată în anul 1993 și este una dintre cele mai cunoscute formații de hip-hop din România. Tata Vlad, Caddy și Uzzi sunt cei trei membri ai trupei. Invitat la podcastul lui Mihai Morar, Fain&Simplu, Tata Vlad, care este și producătorul B.U.G. Mafia, a dezvăluit care este suma pe care o cer pentru un concert.

„Din fericire pentru noi, în cel mai obiectiv mod posibil, suntem cea mai tare trupă din România. Este în mod sigur și cea mai scumpă. În momentul de față, suntem cei mai scumpi artiști din România, de departe. Dar asta este o alegere personală. Faptul că și funcționează într-un fel sau altul e bine pentru noi. Valoarea pe care ți-o stabilești în piață depinde de multe lucruri și de nebunia proprie, cât de mult crezi în tine, în ceea ce poți oferi în schimbul banilor pe care îi ceri. Creșterea a fost foarte agresivă și a fost mult mai ușoară din momentul în care a venit în echipă co-managerul B.U.G. Mafia, care a lucrat doar cu artiști din afară până la noi. De când a venit el mi-a fost mult mai ușor să îmi impun părerile și ideile față de ceilalți doi colegi ai mei. Până atunci era majoritate.(…) Noi cântăm mai puțin pe bani mai mulți. Preferăm să facem patru show-uri pe 20.000 decât 40 pe 2000. Prețul B.U.G. Mafia în momentul de față pornește de la 20.000 de euro (+cheltuieli masă, cazare, transport, TVA) în sus pe show”, a declarat Tata Vlad, relatează WOWbiz.

„Nu am făcut chiar așa mulți bani cu muzica, dar măcar nu ne-am dus la pușcărie”

Tata Vlad a mărturisit că muzica i-a ajutat să se mențină pe linia de plutire. De asemenea, artistul este mulțumit că nu a ales alte căi de a face bani.

„Înainte eram cam tăntălăi. Dacă nu am fi avut toată treaba asta cu muzica, nu știu ce s-ar fi întâmplat.(…) Dacă terminam facultatea de chimie, ori sfârșeam că am luat o super șpagă și cine știe ce mizerie de control de noxe sau habar n-am. Ceva frumos nu făceam. Eram puși pe făcut bani mulți toți trei. Nu am făcut chiar așa mulți bani cu muzica, dar măcar nu ne-am dus la pușcărie, avem familii, suntem sănătoși”, a mărturisit Tata Vlad, la Fain&Simplu.

