Cine este tatăl lui Ruby. Bărbatul a făcut senzație la „Chefi la cuțite”, în ediția de duminică seara. Ce spune despre relația cu artista. „Am fost puțin golan”

În ediția de duminică seara, Manuel Grigore a gătit cartofi umpluți cu carne, după o rețetă moștenită din familie.

„Cartofii umpluți îi fac datorită mamei mele, sunt umpluți cu carne. Am făcut un sos rapid. Vreau să-i arăt fetei mele că sunt bucătar. O să fie dezamăgită dacă nu iau cuțitul, așa că nu i-am spus că am venit aici”, a spus tatăl lui Ruby, înainte de jurizarea preparatului.

Chefii au fost încântați după ce au gustat din mâncarea bărbatului, care a primit trei cuțite. „E foarte gustos, mai bun ca ardeiul umplut”, a spus chef Florin Dumitrescu.

Tatăl cântăreței și-a spus povestea de viață, care este una impresionantă

„Fiica mea crede că sunt cel mai bun. O să fie mândră de mine. Nu mă interesează ce cred alții.

Am o cârciumă în Centrul vechi în Constanța, unde vindem grătare, burgeri. Eu le gătesc. Am lucrat ca ospătar pe timpuri. Am plecat în Italia și am stat acolo 27 de ani. Am luat-o și pe soția mea. Ruby a stat cu bunica acasă”.

„Am lucrat de la 16 ani la o întreprindere de prelucrare a lemnului. Pe mine m-a costat, mi-a scăpat pe mână un cuțit și mi-am tăiat două degete. La 16 ani am cunoscut-o pe soția mea, la 16 ani jumătate a rămas însărcinată cu Ruby. Am devenit tată la 18 ani.

Cu Claudia mă mândresc în suflet. Nu îmi place să spun că sunt tatăl Claudiei (alias Ruby) pentru că pare că profit de fata mea.

Cu mama Claudiei am stat până la 36 de ani. Mi-a dat prea multă libertate. Nu exista ea, existam doar eu. Am fost puțin golan, dar am iubit-o. Acum sunt recăsătorit”, a mai spus bărbatul, la Antena 1.

