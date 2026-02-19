Salim Khan, în vârstă de 90 de ani, a fost internat pe 17 februarie 2026, la un spital din Mumbai, din cauza unei hemoragii cerebrale minime. Tatăl lui Salman Khan ar avea probleme și cu tensiunea arterială. Actorul a fost înconjurat de bodyguarzi și a refuzat să facă declarații despre starea de sănătate a tatălui său.

„Da, este adevărat că Salim Khan, tatăl superstarului Bollywood Salman Khan, a fost internat la Spitalul Lilavati la ora 8.30. Medicul lor de familie, Sandeep Chopra, l-a adus. Îngrijirile de urgență au fost inițiate imediat, iar domnul Salim Khan a fost mutat la unitatea de terapie intensivă de la etajul 1”, a transmis doctorul Jalil Parker, care se ocupă de Salim Khan, potrivit news18.com.

Zilele trecute, Loredana Groza a vorbit deschis despre legătura ei specială cu India și despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan, pe care o consideră un exemplu autentic de iubire, respect și echilibru. Artista a dezvăluit detalii din culisele întâlnirilor petrecute în casa celebrului cuplu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nu este prima oară când ne întâlnim și de fiecare dată parcă suntem și mai aproape, suntem și mai lipsiți de formalisme, pentru că atât Iulia, cât și Salman fac un cuplu extraordinar și de câte ori mă duc la ei acasă sau la fermă, unde am fost acum, îmi dau seama ce relație extraordinară există între ei și ce om extraordinar e, un bărbat care știe cum să iubească, cum să aprecieze femeia din viața lui. Cred că e o lecție pentru foarte mulți bărbați. Și admir foarte tare acest gen de bărbați galanți care fac totul pentru jumătatea lor.

Și, ți-am zis, ne simțim ca în sânul lui Adam pentru că, practic, Salman și Iulia ne fac toate poftele. Ne răsfață, ne plimbă… Este ceva incredibil. Deci n-am cuvinte să descriu”, a mărturisit Loredana Groza.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE