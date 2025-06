Ilie Năstase continuă să surprindă, chiar și la peste 70 de ani! Fostul mare tenismen și-a făcut, în secret, primul tatuaj din viață – un gest emoționant dedicat soției sale, Ioana. Tatuajul, discret, se află la baza degetului și reprezintă chiar numele acesteia.

„Pentru nicio femeie nu am făcut asta. Da, am tatuaj cu numele ei, chiar dacă nu mi-a plăcut niciodată să mi fac desene pe piele. E un tatuaj finuț, la baza degetului. Inițial, am vrut să mi-l fac pe lateral, dar mi s-a spus că ar fi foarte dureros, îtrucât se realizează pe os”, a mărturisit fostul campion pentru CANCAN.RO.

Ilie Năstase a dezvăluit că a recurs la acest gest acum câțiva ani, în Franța, fără ca nimeni să știe. A considerat că este un simbol al iubirii sale, iar cu umorul caracteristic, a povestit și replica pe care i-a dat-o Ioanei.

„Dacă mă superi, scot litera I și rămân cu Oana. Dacă și Oana mă supără, acopăr și O-ul și rămâne doar Ana. Iar dacă și Ana face figuri, apoi scot și A-ul și… Mai rămâne doar NA”, i-a spus Ilie soții sale.

Ilie Năstase și Ioana trăiesc o relație tumultoasă de mai bine de șapte ani, marcată de despărțiri și împăcări, dar și de declarații publice intense. Deși se află acum în plin proces de divorț, inițiat de parteneră, sportivul continuă să o numească „femeia vieții lui” și spune că nu își dorește să o piardă.

Ioana Simion a depus actele de divorț

Ioana Năstase a luat o decizie radicală: pe 19 iunie, a depus actele de divorț, punând capăt relației cu fostul mare tenismen Ilie Năstase. După ani de împăcări și despărțiri, soția sportivului spune că de data aceasta nu mai există cale de întoarcere.

În cadrul emisiunii „Un show păcătos”, Ioana Simion a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să pună capăt căsniciei. Ea a declarat că a îndurat „chinuri greu de imaginat” în relația cu fostul sportiv și că această decizie nu este una impulsivă, ci matură și bine cântărită. Mai mult, Ioana a mărturisit că nu este prima dată când face acest pas, dar de această dată e hotărâtă să nu mai privească înapoi.

„L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a declarat Ioana Năstase la Un show păcătos.