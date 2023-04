Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz-ul românesc și au împreună două fetițe, care le ocupă majoritatea timpului. Prezentatoarea de la Antena Stars s-a căsătorit cu artistul în anul 2015.

Invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, Tavi Clonda a vorbit despre infidelitate. Prezentatorul de la Prima TV a fost curios să afle dacă artistul a înșelat în dragoste, iar răspunsul invitatului său nu a întârziat să apară.

„O întrebare foarte bine pusă. Ai înșelat în dragoste, nu într-o relație. Băi, în dragoste nu am înșelat. Când eram mai tânar așa în relații… Dar nu o iubeam.”

„Deci ai putea spune că Gabi este singura iubire a vieții tale?”, a continuat Cristi Brancu cu întrebările.

„Nu, nu, nu. Au mai fost vreo 10, 20. Ea este iubirea vieții mele, dar când iubești, eu cel puțin când am iubit nu am înșelat. Mare prost am fost, mare prost. Glumesc. Când iubești cu adevărat și primești cumva, că poți să iubești, dar dacă ea nu îți dă nimic acolo, la un moment dat te duci că ești bărbat.

Asta ziceam și pe story-urile mele. Un bărbat vrea doar trei lucruri, vrea sex, vrea afecțiune, nu iubire, că iubire ar trebui să existe, afecțiunea e altceva, e manifestarea iubirii, și bineînțeles mâncare, dar asta cu mâncarea, uite, îți mai faci și singur”, a spus Tavi Clonda, potrivit wowbiz.ro.

Recomandări Cazul fetei din Covasna legate cu lanțuri de părinți. Primăria Baraolt: „Nu au fost efectuate vizite la domiciliu din 2020”, tatăl depunea lunar „un raport de activitate”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Gabriela Cristea a făcut un test de sarcină recent

Invitată la emisiunea Cristinei Șișcanu, Gabriela Cristea a povestit că recent și-a făcut un test de sarcină, însă nu a avut două liniuțe. Vedeta este fericită cu familia pe care o are, iar cele două fetițe sunt suficiente pentru ea. Iris și Victoria au venit pe lume din multe dragoste, iar părinții lor fac tot posibilul să le ofere o educație aleasă.

„Știi cum se zice: Unde cresc doi, crește și al treilea. Un băiețel?”, i-a spus Cristina Șișcanu Gabrielei Cristea.

Prezentatoarea show-ului matrimonial de la Antena Stars, „Mireasa – Capriciile iubirii”, a mărturisit că a făcut recent un test de sarcină, care s-a dovedit a fi negativ. Ea nu își mai dorește alți copii și este foarte fericită cu familia pe care o are în prezent.

„Un băiețel, da… Nu, nu mai este cazul, s-a închis robinetul bine sau nu știu cât de bine, dar nu, nu este cazul. Dar am făcut, într-adevăr, un test de sarcină, doar că nu au ieșit două liniuțe”, a fost discuția dintre cele două, în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.

Playtech.ro Gestul de la încoronarea Regelui Charles pe care nu îl va vedea nimeni. Este sacru, ce se va întâmpla

Viva.ro Cum arată fiica Adelinei Pestrițu, la 5 ani. Nu a mai postat fotografii cu ea de 2 ani. E superbă: păr lung, ondulat, ochi verzi

TVMANIA.RO Andrei Aradits, la un pas de înec. „Foc pe plajă, chitară, alcool...”. EXCLUSIV

Observatornews.ro "Drum lin către îngeri". Iulian, unul dintre tinerii morți în accidentul din Iași, urma să se căsătorească. Abia venise din Germania

Știrileprotv.ro O femeie care a adormit în tren, în drum spre Edinburgh, a trăit un șoc atunci când s-a trezit. Lângă ea era un bărbat gol pușcă

FANATIK.RO Ce au găsit medicii în plămânii unei tinere care credea că are TBC. Cazul este unic în lume

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Pe cine a dat vina Simona Halep pentru substanţa interzisă din corpul său! A spus-o pentru prima dată

Unica.ro Carmen Iohannis s-a îmbrăcat în alb în Argentina și nu a dat greș. Ce detalii au atras atenția