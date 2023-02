Invitat în emisiunea online „Duet cu Alexandra Ungureanu”, cântărețul în vârstă de 54 de ani a vorbit despre Mario, dar și despre el, în postura de tată. „Când eram tânăr flăcău, nu suportam copiii, dar absolut deloc. Deci dacă venea un copil mic lângă mine mă mânca pielea, aveam o repulsie. Astăzi, eu nu pot să-mi explic cum am trăit fără fii-miu până acum”, a povestit Tavi Colen, vizibil emoționat, notează kanald.ro.

„Adică mi s-a întors viața totalmente și sunt foarte sensibil când văd copii care suferă, și am devenit sensibil la copii pentru că l-am crescut pe ăsta al meu, am stat cu el de mic”, a mai spus artistul, care e despărțit de mulți ani de zile de mama băiatului său.

În aceeași emisiune, Tavi Colen a dezvăluit și o situație neașteptată pe care a trăit-o, când băiețelul lui a înghițit o monedă. Se întâmpla când Mario era mult mai mic, risca chiar să ajungă la operație. „Am plâns o săptămână în fiecare zi. Fii-miu, când l-am luat de la grădiniță, a înghițit un bănuț, o fisă de 10 bani. Și am întors mașina, m-am dus cu el la spital, i-a făcut o radiografie, se vedea bănuțul și au zis că dacă nu face bănuțul (n.r.: dacă nu îl scoate la toaletă), îi tăiem burtica.

În fiecare zi, până am găsit bănuțul, am plâns. În fiecare zi, toată ziua. Și el zicea: tati, nu plânge, bănuțul e la burtică, la copil”, a mai povestit Tavi Colen.

„Am luat-o de la zero și, foarte important, nu mă dau bătut așa de ușor”

În prezent, Tavi Colen se împarte între viața de familie și cea de artist. Are grijă să petreacă mult timp cu băiatul lui, dar și cu Emma, partenera lui de viață. În ceea ce privește cariera sa, artistul spune că muncește cu drag, pasiunea lui pentru muzică continuă, chiar și după destrămarea trupei „Talisman”. „Am luat-o de la zero și, foarte important, nu mă dau bătut așa de ușor. Fără să mă laud, ci doar mă mândresc.

Am una dintre cele mai performante instalații de sunet din România, mi-am terminat casa, am un copil senzațional, atomic, am o familie foarte unită, am o formație cu care pot să mă duc să cânt înainte sau după Bon Jovi fără niciun fel de problemă, mă mândresc cu ei și sunt prietenii mei. Am o gașcă minunată în care îmi trăiesc viața, mi-am făcut studio de imprimări, mi-am luat mașini să transport sculele, am o sală de repetiție… cred că în puține țări sunt așa”, a spus el.

„Sunt gata să redevin artist. Îmi doresc doar să cânt, înainte mai organizam spectacole, mă durea capul cu artiștii care au fițe, pretenții, primarii nu înțeleg și așa mai departe, nu mai sunt bugete… Acum m-am hotărât să-mi dedic timp mie și familiei, care este foarte unită”, a mai declarat Tavi Colen.

