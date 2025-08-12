Taylor Swift, renumita artistă pop, a surprins lumea muzicală cu anunțul celui de-al 12-lea album de studio, „The Life of a Showgirl”. Conform BBC News, declarația a venit în urma unei intense perioade de speculații din partea fanilor.

Noul album al lui Taylor Swift

Totul a început luni dimineață, când echipa de marketing a cântăreței a postat pe rețelele sociale 12 fotografii cu descrierea „Gândindu-ne la momentul în care a spus «Ne vedem în următoarea eră…»”. Ulterior, iubitul lui Swift, Travis Kelce, a confirmat prezența ei în podcastul său, „New Heights”.

Lansarea albumului precedent, „The Tortured Poets Department”, a stabilit un record pe Spotify pentru cel mai ascultat album într-o singură zi. Acum, fanii așteaptă cu nerăbdare noul material.

Deși data exactă nu a fost încă anunțată, site-ul oficial al lui Swift permite precomenzi. Cei care au plasat deja comenzi au primit un mesaj care indică livrarea înainte de 13 octombrie, fără a confirma însă data oficială de lansare.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Succes pentru Taylor Swift în 2025

În mai 2025, Taylor Swift a redobândit drepturile asupra primelor sale șase albume, încheind o dispută îndelungată privind proprietatea asupra muzicii sale. Artista a promis să reînregistreze toate aceste albume, cunoscute sub numele de „Taylors Versions”.

Până în prezent, patru dintre cele șase au fost deja relansate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Totodată, ea a avut succes și cu turneul Eras, care s-a încheiat în decembrie 2024, după 149 de spectacole în 53 de orașe. Doar în Regatul Unit Swift a cântat pentru aproape 1,2 milioane de oameni, generând o contribuție estimată de un miliard de lire sterline la economia țării.

Taylor Swift a fost numită Artistul Deceniului de către American Music Awards și este cea mai premiată artistă din istoria MTV Video Music Awards. Cu 14 premii Grammy, inclusiv patru pentru Albumul Anului, Swift continuă să-și consolideze statutul de icon al muzicii pop.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE