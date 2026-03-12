O dramă medicală cu o poveste profund umană

Personajul principal este interpretat de Molly Parker, actriță apreciată pentru rolurile din „House of Cards” și „Deadwood”.

„DOC” este inspirat din serialul italian extrem de popular „Doc – Nelle tue mani”, care la rândul său se bazează pe povestea reală a medicului Pierdante Piccioni, ce a suferit o pierdere de memorie după un accident.

Serialul combină tensiunea tipică dramelor medicale cu o poveste personală puternică despre identitate, relații și a doua șansă.

Actorul Omar Metwally, care îl interpretează pe Dr. Michael Hamda, Chief Medical Officer al spitalului și fostul soț al lui Amy, spune că povestea serialului merge dincolo de cazurile medicale.

„Are toate elementele care atrag publicul către dramele medicale – situații de viață și de moarte – dar, în același timp, este despre călătoria foarte personală a lui Amy. Cred că serialul are o inimă uriașă”, spune actorul.

Un interviu cu Omar Metwally și Jon Ecker

Un alt personaj important este Dr. Jake Heller, interpretat de Jon Ecker, chief resident la Westside Hospital și unul dintre oamenii apropiați ai lui Amy. În serial, relațiile dintre personaje sunt complicate de pierderea memoriei protagonistei.

„I play Dr. Jake Heller. I am the chief resident at Westside Hospital in Minneapolis and I am in love with the character Dr. Amy Larsen, played by the wonderful Molly Parker. Then Amy forgets me and I’m dealing with that.”, explică Jon Ecker.

Pentru el, premisa serialului este una dintre cele mai fascinante idei din poveste: „Te trezești și descoperi că ai uitat ultimii opt ani din viață. Nu știi prin ce ai trecut și oamenii te percep diferit față de cum te percepi tu. Este un punct de plecare foarte interesant”, spune actorul.

La rândul său, Omar Metwally vorbește despre personajul său și legătura cu Amy: „I play Dr. Michael Hamda, who is the Chief Medical Officer at Westside Hospital, which basically means he runs the hospital from an administrative sense. He’s also the ex-husband of Amy Larsen and the father of her two kids

De ce iubesc oamenii serialele medicale

Potrivit actorilor, succesul dramelor medicale vine din faptul că ele reflectă experiențe universal: „Toți avem de-a face cu spitale și urgențe medicale – fie direct, fie prin cineva apropiat. Toată lumea se confruntă cu boala, vindecarea sau pierderea, iar asta creează automat dramă”, spune Jon Ecker.

În același timp, „DOC” adaugă o dimensiune emoțională puternică, deoarece multe dintre personaje se confruntă cu pierdere, vină sau regrete: „One of the things the show is about is grief and loss. Many of the characters — not just Amy and Michael, but a lot of the characters — have to deal with loss or grief at some point during the story,” explică Omar Metwally.

Fanii au și un alt motiv să fie entuziasmați: sezonul 2 din DOC este difuzat în prezent în SUA, iar serialul tocmai a fost reînnoit pentru sezonul 3, care va avea 22 de episoade, extinzând și mai mult universul și poveștile personajelor.

„DOC” are premiera pe 17 martie, la AXN România, de la ora 21:00, iar episoadele noi vor fi difuzate în fiecare marți.

